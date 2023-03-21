Brüksel’de “ayaküstü” Kombos-Çavuşoğlu görüşmesi

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dün, Brüksel’de gerçekleştirilen Türkiye ve Suriye’deki depremler için bağışçılar konferansı çerçevesinde “ayaküstü” görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Kombos’un Çavuşoğlu ile el sıkıştığını ve ilk kez baş başa, kısa süreliğine görüştüğünü yazdı.

Gazete, Kombos’un Çavuşoğlu’nun yanı sıra Macar mevkidaşı Peter Szijjarto’yla görüştüğünü ve görüşmede, Szijjarto ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Türk Devletleri Teşkilatı’nın toplantısına katılmasıyla ilgili izahat istediğini kaydetti.

Haberde Szijjarto’nun, gerekli izahatı yaparak Macaristan’ın “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek verdiğini” söylediği; Kombos’un da Macaristan’ın yaptığı açıklamaları ve eylemleri güncellemesini beklediğini belirttiği ifade edildi.