Cep telefonlarının iki tarafta da kullanılması için çalışmalar sürüyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından alınan, cep telefonlarının KKTC ile Güney Kıbrıs’ta kullanılabilmesi ile ilgili Güven Yaratıcı Önlem için, telekomünikasyon hizmet şirketi Comfone’dan bir heyet Ada’nın her iki tarafındaki GSM operatörleriyle temas etti.

Telekomünikasyon hizmet şirketi Comfone yetkilileri KKTC’deki ve Güney’deki GSM operatörlerine sunum yaptı ve sorunun çözümüne yönelik çalışmaları anlattı.

Yapılan çalışmalarda ortaya konulanlar her iki taraftaki GSM operatörleri tarafından değerlendirilecek ve çözümlerin yeterli olup olmadığına karar verilecek.

Rum tarafındaki GSM operatörlerinin Comfone’un önerilerinin Güney Kıbrıstaki herhangi bir yasaya aykırı olup olmadığı konusunu önemsedikleri belirtildi.

Rum yetkililerin mevcut yasaları etkilemeyecek bir çözüm üzerinde durdukları haber veriliyor.

AK/.T