Chevron Afrodit’te teyit sondajı takviminde uzatma aldı

Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’deki 12’nci parselin lisansını alan Chevron, Shell ve New Med Energy konsorsiyumunun, parseldeki “Afrodit” isimli yatakta “halihazırda başlamış olması gereken” teyit sondajı için Rum yönetiminden (yapılan sözleşmedeki tarih aralığında) uzatma talep ettiği, Rum yönetiminin de talebi kabul ettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, “Chevron Uzatma İstedi ve Aldı… ‘Afrodit’ Teyit Sondajı Rötarlı” başlıklı haberinde, program uyarınca teyit sondajının 2023’ün ilk çeyreğinde tamamlanması gerektiğini ancak alınan uzatma ile Ağustos’a sarktığını yazdı; bu sarkmanın, doğal gaz çıkarma sondajı tarihinin de yeniden sarkması ihtimalini gündeme getirdiğini ekledi.

Habere göre konsorsiyum, Afrodit yatağının sondaj ve inkişaf ihtiyaçları için eylül ayında 192 milyon dolarlık bütçe ayırmıştı. Chevron’un, Afrodit’ten çıkarılacak doğal gazın değerlendirilmesi konusunda, Mısır’daki sıvılaştırma terminallerine aktarma seçeneği üzerinde duruyor.

Chevron birkaç hafta önce 12’nci parselden doğal gazın Mısır’a ulaştırılması için deniz altı boru hattı inşa edilmesiyle ilgili bir anlaşmaya varmak ve anlaşmanın mali yönünü ele almak üzere Mısır’daki doğal gaz terminallerinin sahipleriyle diyalog başlattı.

Bu aşamada Chevron, Avrupa ülkelerinin Moskova’ya olan bağımlılıktan derhal kurtulması momentumundan faydalanmak için, portföyündeki bütün yataklardaki doğal gazı değerlendirmesine olanak tanıyacak düşük maliyetli çözümlere odaklanmış durumda.