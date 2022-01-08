Cumhurbaşkanlığı’nın Genel Sekreter’in rapor taslağıyla ilgili açıklaması Rum basınında

KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs rapor taslağı ile ilgili açıklaması gazetelerde geniş yer buldu.

Fileleftheros “BM Genel Sekreteri’nin Raporuna Türk Okuması… Tatar’ın İki Devlet Çözümü Bakış Açısından Analizi… Maraş Açılımının BM kararları İçinde Olduğunda Israrlı” ve “Federasyonu Reddediyor ve AB’ne Ayrı Katılım İstiyor… Gerçekler Gazeli” başlık ve spotları altında geniş ölçekte aktardı.

Alihtia “Tatar: Eşit Mesafe Gütmek Genel Sekreter’in Tarafsızlığının Şartıdır… Kıbrıslı Türk Lider İki Devlet ve Egemen Eşitlikte Israr Ediyor… Kıbrıs Türk Tarafı Maraş Açılımının Güvenlik Konseyi’nin İlgili kararlarına Aykırı Olduğuna İnanmıyor”



Haravgi “‘Cumhurbaşkanlığı’ Eşit Mesafenin Genel Sekreter’in ‘Tarafsızlığıdır’ Diyor” başlığını attı.Politis ise “Çözümsüz Kıbrıs Sorununun Ağırlığı” başlıklı yorumunda, 3 Ocak 2022 tarihli iki raporunda çözüm perspektifinin uzaklaştığına işaret eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in “iki bölgeli iki toplumlu federasyon zeminine yer vermemesinin en güçlü uyarısı olduğunu, raporda yer almayanlar için artık kendiliğinden anlaşılır denmediğini” yazdı, özetle şunları ekledi:“MÜZAKERE ORTAMINI İLK BOZMAYA BAŞLAYAN ANASTASİADİS”“BM’nin uzaklaşması, müzakere görüntüsünün bozulmasıyla da ilgilidir. Müzakere ortamının bozulması Başkan Anastasiadis’in sorumluluğundadır çünkü ilk ‘bozmaya başlayan odur. Guterres sorumlulukları paylaştırıyor ve bugün federal çözüm parametrelerinin dışında olan Türk tarafını eleştirmiyor. Maraş açılımının yarattığı durumu da genel başarısızlığın ve uyarılarına kulak asılmamasının sonucu gördüğü için küçümsüyor. Kanaatine göre Crans Montana ve sonrasındaki durum Nikos Anastasiadis’in çözümü samimiyetle istediğine ve çözüme bağlı olduğuna ikna edemediğini gösteriyor.”