Cyprus Airways'e tazminat

2017 yılından bu yana Güney Kıbrıs’ta faaliyet göstermekte olan “Cyprus Airways” şirketinin, Rum hükümetini, “Kıbrıslı” hava yolu şirketlerine 2017-2018 yılları için tazminat ödenmesiyle ilgili planı geçtiğimiz Mayıs ayında iptal etmesi kararını gerekçe göstererek, mahkemeye verdiği haber verildi.

Güney Kıbrıs’ın devlet havayolu olan “Kıbrıs Havayolları” (Cyprus Airways) 2015 yılında iflas etmesinin ardından kapanmış ve şirket Rus bir şirkete (S7 Airlines) satılmasının akabinde, 2017 yılından itibaren bu şirketin yan şirketi olarak aynı isimle hizmet vermeye başlamıştı.

Politis gazetesi “Geriye Dönüklerle İlgili Planı İptal Ettiler- Türk Ambargosu Yüzünden Kıbrıslı Olan Havayollarına Tazminat” başlıklı haberinde, Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’ın, Türkiye’nin uyguladığı ileri sürülen ambargo yüzünden Türk hava sahasının by-pass edilmesiyle ilgili olarak “Kıbrıslı” havayollarına tazminat verilmesiyle ilgili talebinin ardından, 2011 yılında onayladığı tazminat mekanizmasının, en nihayetinde yalnızca devlet havayolu, yani eski Kıbrıs Havayolları için çalıştığını yazdı.

Tazminat mekanizmasıyla ilgili kararda, şirketlerin mülkiyet rejimlerine bağlı olarak bundan muaf tutulmadıklarını yazan gazete, “Kıbrıs Havayollarının”, hayatta kalmasıyla ilgili zor bir dönemde bu plandan 20 milyon Euro tutarında faydalandığını belirtti.

Rum Bakanlar Kurulu’nun ise 2019 yılının Mayıs ayında verdiği kararla, Türkiye üzerindeki uçuş yasağından etkilenmekte olan “Kıbrıslı Havayollarına” yönelik tazminat planını iptal ettiğini kaydeden gazete, Bakanlar Kurulunun, tazminat talebinde bulunan “Cyprus Airways” ve “Cobalt” şirketlerinin, kuruldukları zaman Türkiye üzerindeki uçuş yasağından haberdar olmalarını gerekçe göstererek planı iptal ettiğini belirtti.

Gazete bunun tam aksine, hükümet kararının mantığına göre, devlet ait “Kıbrıs Havayolları” kurulduğu zaman ambargonun öngörülemeyeceğini ve dolayısıyla tazminatın uygun olduğunu ifade etti.

Bundan ötürü, Rum Maliye Bakanlığı’nın, “Cyprus Airways” ve “Cobalt” Havayollarının 2017 ve 2018 yıllarında, uçuş yasağından etkilenmekte olan destinasyonlarda gerçekleştirdikleri seferler konusunda tazmin edilmelerine dair talebini reddettiğini yazan gazete, Avrupa Komisyonu’nun onayladığı özel statünün 2020 yılına kadar geçerli olduğunu ve arzu etmesi durumunda Güney Kıbrıs’ın bunu AB’ye yeniden bildirebileceğine işaret etti.

Gazeteye göre “Kıbrıs Havayolları’nın Baş Operasyonlar Sorumlusu” Yorgos Mavrokostas ise dün basına yaptığı açıklamada, hükümetin kararının (şirketin ekstra masrafların tazminat rejimi temelinde telafi edileceğini göz önünde bulundurarak, Rusya’ya da yönelik uçuşlar yaparak, uçuş programını ve fiyat politikasını düzenlemesine bağlı olarak) havayolları açısından korkunç etkileri olduğunu söyledi.

Planın iptal edilmesi kararının, şirketin gelecekteki uçuş programı ve şirketin gelişmesi açısından problemlere neden olduğunu da belirten Mavrokostas, Kıbrıs Havayollarının planın iptal edilmesiyle ilgili tazminat talep ederek, geçtiğimiz Ağustos ayında adalete başvurduğunu ifade etti.

Gazeteye göre Rum Ulaştırma Bakanı ise açıklamasında, planın, Kıbrıs Havayollarının hükümete yönelik talebinin ardından yeniden inceleneceğini dile getirdi.