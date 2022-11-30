Drusiotis’in kitaplarındaki şahsına yönelik yolsuzluk iddialarının araştırılmasını istedi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, eski danışmanı Makarios Drusiotis’in “Mafya Devlet”, “Çete” ve “Crans Montana’daki Suç” isimli kitaplarında şahsı hakkında yer alan yolsuzluk iddialarının araştırılmasını talep etti.
Otorite’nin aylarca önce atandığı ancak Rum Yönetiminin, çalışabilmesi için gerekli enstrümanları ve tüzüğü sağlamadığına dikkat çekilen habere göre, Anastasiadis dünkü açıklamasında “Başkanıyolsuzluk ve hatta cezai suç eylemlerine karışmış, ilgili makamlar da kayıtsız kalmış gibi gösterilemez” ifadesini kullandı.
“Beni suçlamıyor” diyerek Mavroyannis’in, meseleyi gündeme getirmesinden rahatsız olmadığını söyleyen ancak zamanlamasından rahatsızlık belirten Anastasiadis “Sayın Mavroyannis’in zamanlaması yanlıştı çünkü deneyimli bir diplomat olarak, Başkan önemli bir yurtdışı ziyaretindeyken, çabasının altını oyabileceği mantığıyla ziyaretin önemini azaltabilecek sorunlar yaratılmayacağını çok iyi bilmektedir” ifadesini kullandı.