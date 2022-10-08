Dujarric: “Barış Gücü misyonu her iki tarafla da sıkı işbirliğine devam ediyor”

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric KKTC’nin, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün KKTC devleti ile ayrı anlaşma yapması talebini içeren mektubunun alındığını açıkladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Dujarric'in Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) sorusuna karşılık yaptığı açıklamayla, KKTC devletinin mektubunu aldıklarını “Kıbrıs Türk tarafının mektubunu aldığımızı doğrulayabilirim” sözüyle teyit ettiğini yazdı.

“Barış Gücü’yle işbirliği konuları Kıbrıs Türk tarafı ile rutin diyaloğumuzun parçasıdır” ifadesini kullanan Dujarric sözlerini “Misyon her iki tarafla da sıkı işbirliğine devam ediyor” diyerek tamamladı.

New York kaynaklı bilgilerine dayandırılan haberde, KKTC devletinin ilgili mektubunda, Barış Gücü’nün Ada’da faaliyet göstermesi için BM’nin KKTC ile ayrı işbirliği anlaşması yapması talep edildiğine dikkat çekildi.

Devamla, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın; BM’nin Kıbrıs’taki yetkisinin Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’la ilgili kararlarında belirtildiği, bu çerçevede gücün Ada’daki mevcudiyetine sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin rıza verdiğini” savunduğu, KKTC’nin BM Barış Gücü’ne mektubunu “ültimatom” olarak nitelediği ve girişimde bulunduğu Barış Gücü’nün Türk tarafına “gerekli tepkiyi vermesini beklediği” açıklaması hatırlatıldı.

Gazete Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in de hafta içerisinde New York’tan, meseleyi BM Genel Sekreteri’nin Barış Operasyonlarından sorumlu yardımcısı Jean Pierre Lacroix’la görüşerek ona “sahte” olduğunu iddia ettiği KKTC’nin böyle bir belge sunamayacağını, Barış Gücü’nün de KKTC’nin talebine bu şekilde yaklaşması gerektiğini” söylediğini de anımsattı.

Haberde ayrıca Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in dün Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’yu kabul ederek Türkiye’nin, “Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a karşı yoğunlaşan saldırganlığı ve bununla diplomatik düzeyde başa çıkma yöntemlerini” görüştüğü kaydedildi.