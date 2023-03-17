Dujarric’ten, Dicarlo’nun Kıbrıs’a gelişi konusunda açıklama

Geçtiğimiz Şubat ayında yapılan başkanlık seçimlerinin ardından, Güney Kıbrıs’ta yaşanan liderlik değişiminin, BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşler ve Barış İnşası Konuları Yardımcısı Rosemary Dicarlo’nun bu hafta Kıbrıs’ta bulunması ve liderlerle görüşmeler yapmasının sebeplerinden biri olduğu ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Liderlik Değişimi Dicarlo’yu Kıbrıs’a Getirdi” başlıklı haberinde, Birleşmiş Milletlerin konuyla ilgili açıklamasında, Dicarlo’nun tarafların tezlerini ve niyetlerini kayda geçirmek için, adaya gelişinin zamanlamasının doğru olduğunu belirttiğini iletti.

Habere göre Dicarlo, geçtiğimiz Çarşamba günü liderle yaptığı görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada ise, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorununda ilerleme için kararlı olduğunu söylemişti.

Gazeteye göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric ise, Dicarlo’nun adaya yaptığı ziyaretiyle ilgili açıklamasında, Güney Kıbrıs’ta yeni bir siyasi liderlik bulunduğunu ve bunun Carlo’nun adaya gitmesi için uygun bir zaman olduğunu söyledi.

Habere göre, BM’de uluslararası basını bilgilendirilmesi sırasında Kıbrıs’a atıfta bulunan Dujarric, Carlo’nun geçtiğimiz Çarşamba günü Kıbrıs ziyaretine başladığını ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le ayrı ayrı görüştüğünü ifade etti.

Carlo’nun bu görüşmeler sırasında, BM’nin adada barış konusunda devam eden taahhüdünü yinelediğini ifade eden Dujarric, Dicarlo’nun Kıbrıs ziyaretini tamamlamasının ardından Türkiye, Yunanistan ve Londra’yı, bir diğer ifadeyle garantör güçleri ziyaret edip etmeyeceği konusundaki bir soruya karşılık ise, tek bildiği şeyin Carlo’nun Kıbrıs ziyareti olduğunu söyledi.

Dujarric, başka bir şey olması durumunda, gazetecileri bilgilendireceğini sözlerine ekledi.

Haravgi ise konuyla ilgili haberinde, Dicarlo’nun Kıbrıs ziyareti sırasında Mağusa’yı ziyaret etmesi ve gençlerle buluşması yanı sıra, Kayıp Şahıslar Komitesini ziyaret ettiğini de yazdı.

Dicarlo’nun geçtiğimiz Çarşamba günü BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’la birlikte Kayıp Şahıslar Komitesini ziyaret ettiğini kaydeden gazete, Güney Kıbrıs’taki “Beyan Edilmemiş Esirler Kayıp Yakınları Örgütünün” ise Dicarlo’ya mektup göndererek, Dicarlo’nun ziyaret programında Kayıp Şahıslar Komitesiyle görüşme olmasından memnuniyet duyduğunu belirtiğini iletti.

Dicarlo’nun New York’a gitmek için adadan ayrıldığını da kaydeden gazete, Dicarlo’nun önümüzdeki hafta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le birlikte Brüksel’de bulunacağını ekledi.