En pahalı süt,yumurta ve peynir Güney Kıbrıs ile Yunanistan'da

Süt, yumurta ve peynirin en pahalı olduğu AB ülkelerinin Güney Kıbrıs ile Yunanistan olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Eurostat’ın verilerine dayanarak, söz konusu üç gıda ürününün yanı sıra, diğer birçok üründeki fiyatların, AB ortalamasından yüzde 89 ile yüzde 136 arasında değişen oranlarda daha fazla olduğunu yazdı.

Haberde, AB ülkelerindeki gıda fiyatlarıyla ilgili kıyaslama yapıldı.