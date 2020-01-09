“Energean” şirketi, Rum siyasi partilerle temaslarda bulunuyor

“Energean” şirketi, Güney Kıbrıs’a sıvılaştırılmış doğalgaz satışı konusunda hazırladığı önerinin tanıtımı amacıyla Rum siyasi partilerle temaslarda bulunuyor.

Haravgi ve diğer gazeteler, İsrail’de sahip olduğu doğalgaz parsellerinden elde edilecek doğalgazı Güney Kıbrıs piyasasına da satmak için öneri sunan Energean şirketinin yetkilileri, Rum siyasi partilerle başlattığı temaslar çerçevesinde dün AKEL’i ziyaret ettiğini yazdılar.

Habere göre şirket yetkilileri AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve diğer bazı parti yetkilileriyle bir araya gelerek şirketin önerisi hakkında ayrıntılı bilgi aktardılar.

Şirket yetkilileri, Rum Enerji Düzenleme Kurumu’ndan (PAEK) taleplerinin, şirketin önerisini rekabet ortamı çerçevesinde değerlendirmesi yönünde olduğunu belirterek, Rum Devlet Doğalgaz İşletmesi’nin (DEFA) ülkeye doğalgaz getirmesi girişiminin devletin kendi girişimi olduğu, şirketin ise buna tamamlayıcı faaliyet yürütme niyetini taşıdığını vurguladılar.

Habere göre Kiprianu ise görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, önemli olanın “Kıbrıs halkının” en iyi hizmeti nasıl alabileceği olduğunu belirtti ve Energean şirketinin önerisinin Rum hükümetince bu çerçevede ele alınması gerektiğini ifade etti.

Şirket yetkilileri ayrıca DİSİ ve Rum Ekologlar Hareketi yetkilileriyle de bir araya gelerek öneriyi tanıttılar.