Enerji çalıştayı sona erdi...İsrail'den boru hattına ilgi

İsrail’den boru hattı döşenmesine büyük ilgi gösterdiği Güney Kıbrıs’ta düzenlenen iki günlük enerji çalıştayının sona erdiği kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi “İsrail’den Boru Hattına İlişkin İlgi” başlıklı haberinde iki günlük enerji çalıştayının, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun yabancı şirketlerin temsilcileriyle yaptığı görüşmelerle birlikte dün tamamlandığını yazdı.

Güney Kıbrıs’ın elektrik üretimi maksatlı doğal gaz ithalatına ayrıca ilk aşamada “Afrodit” yatağının veya “MEB” içerisindeki diğer yatakların değerlendirilmesine ilişkin seçeneklerin ilgi gördüğünü yazan gazete şirketler tarafından İsrail’in “MEB”inden Vasiliko’ya, elektrik üretimi amaçlı olarak kullanılacak doğal gazın taşınması için boru hattı döşenmesi konusuna öncelikli ve kapsamlı ilgi gösterildiğini belirtti.

İsrail’de faaliyet gösteren şirketlerin, uzun vadeli sözleşmelerle Güney Kıbrıs’ın gereksinimleri için doğal gaz satışına da ilgi gösterdiğini kaydeden gazete, Enerji Bakanı Papanastasiu’nun 14-15 Haziran tarihlerinde İsrail’e gideceği ve mevkidaşıyla enerji konularını ele alacağını anımsattı.

Gazete, hükümetin öncelikli amacının, elektrik üretiminde ucuz doğal gaza ilişkin kararları en kısa zamanda üretmek olduğunu da yineledi.

Öte yandan Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki doğal gaz yataklarının değerlendirilmesi perspektiflerinin zayıfladığını yazdı.

Gazete, enerji çalıştayı çerçevesinde enerji şirketlerinin İsrail doğal gazının Güney Kıbrıs’a taşınmasına yönelik deniz altı boru hattının döşenmesi konusuna ilgi gösterdiklerini ve odaklandıklarını belirtti.

Habere göre, yetkili kaynaklar gazeteye yaptıkları açıklamada, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “MEB” içerisinde faaliyet gösteren şirketlerin, “MEB” içerisinde bulunan yatakların değerlendirilmesi konusunda gösterdikleri ilginin beklenilen gibi olmadığını ifade etti.

Aynı kaynaklar, şirketlerin sınırlı sayıda rezerv içeren parsellere ve çeşitli bölgelerde dağınık olarak bulunan parsellere alt yapılar aracılığıyla yatırım yapma konusunda çekinceli olduklarını belirtti.

Bu iki unsurun caydırıcı olarak ön plana çıktığını, bu nedenden dolayı enerji şirketlerinin kendilerine sırtını döndüğünü yazan gazete bunun aksine aynı şirketlerin, İsrail doğal gazının boru hattı aracılığıyla Güney Kıbrıs’a ihraç edilmesi senaryosuna iyi gözle baktıklarını kaydetti.

-Papanastasiu

Politis gazetesine göre, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu yaptığı açıklamada “Afrodit” parselindeki şirketlerden biri olan ve Tel Aviv borsasına kayıtlı “New Med” şirketinin “Afrodit” yatağının geliştirilmesi ve üretimine yönelik revize edilmiş planın teslimiyle ilgili bugün veya yarın açıklama yapacağını ifade etti.

Hükümetin, planının taslağını aldığını ve incelemekte olduğunu söyleyen Papanastasiu, iki günlük enerji çalıştayında oldukça başarı sağlandığını, Enerji Bakanlığı ve yetkili birimler tarafından, paydaşlara yüksek düzeyde sunumların yapıldığını belirtti.