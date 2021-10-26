Ermenistan Meclis Başkanı ile görüştü

Rum Meclis Başkanı Anna Dimitriu’nun, Güney Kıbrıs’ta resmi temaslarda bulunan Ermenistan Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan’ı kabul ettiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum Meclis Başkanı Anna Dimitriu ve Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan’ın görüşme sonrasında yaptıkları açıklamada, Kıbrıs sorunu ve Dağlık Karabağ konularında karşılıklı destek dile getirdiklerini belirtti.

Habere göre, Simonyan yaptığı açıklamada, iki ülkenin parlamentolarının, uluslararası parlamentolar arası çerçevedeki işbirliğinden dolayı duyduğu memnuniyetten söz ederken, Ermenistan ve Güney Kıbrıs arasındaki üçlü parlamenter işbirliğinin derhal başlamasına verdikleri önemi de dile getirdi.



Simonyan, Kıbrıs sorunu ve Türkiye’nin faaliyetleri konusunda yaptığı açıklamada ülkesinin, iki kesimli, iki toplumlu federasyon temelindeki barışçıl çözüme verdiği destekten söz etti.Sözde Ermeni Soykırımı iddialarından da bahseden Simonyan, Güney Kıbrıs’ın 1975’te bunu tanıyan ilk Avrupa ülkesi olduğuna işaret etti.Rum Meclis Başkanı Anna Dimitriu ise açıklamasında iki ülkenin, tarihi, kültürel, dostluk bağlarını paylaşmasının da tesadüf olmadığını ifade etti.