Eski Kiti Metropoliti Hrisostomos, 3 yıl tecilli 12 aylık hapis cezasına çarptırıldı

Eski Kiti Metropoliti Hrisostomos’un, 1981 yılında 16 yaşındaki bir kız öğrenciye cinsel içerikli saldırıda bulunmaktan ötürü 42 yıl sonra suçlu bulunduğu ve Larnaka Kaza Mahkemesi tarafından dün 3 yıl tecilli 12 aylık hapis cezasına çarptırıldığı haber verildi.
Eski Kiti Metropoliti Hrisostomos aleyhinde dava açan kadının, tazminat talebiyle Hrisostomos aleyhinde bir dava daha açtığını yazan gazete, Hrisostomos’un mahkûm edilmesinin ardından Sen Sinod’un da Hrisostomos aleyhinde vereceği cezaya karar vermek için toplanacağını ekledi.