Filistin Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: “Türkiye ile ilişkilerimiz, Kıbrıs ile ilişkilerimizi ve uluslararası hukuka bağlılığımızı etkilemez”

Filistin Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Büyükelçi Amal Jadou, Filistin’in Türkiye ile olan ilişkilerinin, Güney Kıbrıs ile olan ilişkilerini ve uluslararası hukuka bağlılığını etkilemeyeceğini söyledi.

Fileleftheros gazetesine demeç veren Jadou, Filistin’in bölge ülkelerinin tümüyle iyi ilişkiler içerisinde olduğunu ve bu ilişkileri bu şekilde muhafaza etmeyi amaçladığını kaydederek, Türkiye’nin de son yıllarda Filistin meselesini uluslararası camiaya taşıdığını belirtti.

Habere göre Jadou, her ne kadar Türkiye Filistin meselesine katkı koysa da, Türkiye ile olan ilişkilerinin, Güney Kıbrıs ile olan ilişkilerini baltalayamayacağını ifade etti.

Jadou, İsrail-Türkiye ilişkilerindeki yenilenme ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin Cumhurbaşkanı Mahmut Abbas ile olan sıkı ilişkileriyle ilgili olarak ise, İsrail-Türkiye ilişkilerinin hiçbir zaman duraksamadığını ve Filistin’in uluslararası hukuka bağlılığının, Kıbrıs meselesi için de yanıt teşkil ettiğini kaydetti.