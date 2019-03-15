Gazete, kişisel veri yayınlaması nedeniyle ceza aldı

“Simerini” gazetesinin, 2009 yılında görülen bir davada, reşit olamayan bir çocuk ile ailesinin isimlerini ve çocuğun hastalığını gazetede yayınladığı için aldığı ceza onaylandı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, “Simerini” gazetesinin, 2009 yılında görülen bir davaya ilişkin bir haberinde, davaya müdahil olan reşit olmayan bir çocuğun ve ailesinin isimlerini yayınladığı, ayrıca çocuğun mağdur olduğu hastalığı da okuyucusuyla paylaştığı için, “kişisel verilerin korunması” yasası uyarınca cezaya mahkum edildiğini yazdılar.

Gazete, “Simerini” gazetesinin, o dönemde Rum Kişisel Verileri Koruma Komiseri tarafından 3 bin Euro cezaya çarptırıldığını ancak gazetenin Rum Kaza Mahkeme’sinde dava açtığını belirterek, o dönemde gazetenin davayı kazandığını ancak dün Rum Yüksek Mahkemesi’nin bu kararı bozduğunu aktardı.

Habere göre Rum Yüksek Mahkemesi, birincil hukuk mahkemesinin, para cezanın doğru olmadığı şeklindeki kararını bozarak, mahkeme tutanaklarına yer alan kişisel verilerin kamuoyuyla paylaşılmasının, istisnalar dışında, kişisel verilerin ihlali anlamına geleceği, bu durumda da ihlalin yaşandığı kararına vardı.