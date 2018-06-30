GÜNEY'DE MARKETLERDE NAYLON POŞETLER PARALI OLUYOR

GÜNEY'DE MARKETLERDE NAYLON POŞETLER PARALI OLUYOR

 Güney Kıbrıs’ta alışveriş noktalarında kullanılan ince naylon poşetler yarından itibaren paralı oluyor.
Haravgi ve diğer gazeteler, çevreye verilen zararın asgariye indirilmesini amaçlayan uygulama çerçevesinde alışveriş noktalarında verilen ince plastik poşetlerin yarından itibaren müşterilere tanesi en az 5 sent (0,05 Euro) fiyatından satılacağını yazdılar.

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