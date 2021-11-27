Güney Kıbrıs 8 Afrika ülkesine sınırlarını kapattı

Belçika, Güney Afrika, Botsvana, Hong Kong ve İsrail’de görülen ve Delta varyantından çok daha tehlikeli addedilen “Omikron” varyantı nedeniyle diğer ülkeler gibi Güney Kıbrıs da sınırlarını 8 Afrika ülkesine kapattı.

Alithia ve diğer gazeteler Rum Yönetiminin Güney Afrika, Namibya, Lesotho, Eswatini, Zimbabve, Mozambik, Malawi, Botsvana’ya sınırlarını kapattığını, bu ülkelerden Güney’e dönecek vatandaşları için de 10 gün karantina uygulaması devreye soktuğunu yazdı.

Habere göre havaalanlarında yeni varyantın saptandığı İsrail gibi ülkelerden gelen yolcular için de sıkı kontroller uygulanacak.

VELİLERDEN OKUL BOYKOTU

Aynı gazete Rum İlk Öğretim Okul Aile Birliklerinin, Rum Yönetiminin 29 Kasım pazartesi günü uygulamaya başlayacağı 6 yaş ve üzeri çocuklara maske ve haftada bir hızlı test zorunluluğu getirme kararına tepki gösterdiğini yazdı.

Habere göre, veliler Rum Yönetiminin kararlarının çocuklarına uygulanmasına rızaları olmadığını belirterek, karar geri alınmazsa pazartesi günü çocuklarını okula götürmeyeceklerini, protesto eylemlerini tırmandıracaklarını açıkladı.

Rum Eğitim Bakanlığı’nın veliler ile müzakere etme veya geri adım atma niyetinde olmadığını belirten gazete, lokanta, sinema sahipleri ve düğün-etkinlik organizatörlerinin ise yeni çaresizlik sesleri duyulmaya başladığını yazdı.

Gazeteye göre Koronavirüs için oluşturulan Bilim Kurulu üyesi Maria Koliu son iki hafta içerisinde sayısı 4 bini aşan ve dün de 451’i bulan yeni vakaların yüzde 30’unun 18 yaş altı öğrencilerden oluştuğunu açıklayarak Rum Yönetiminin kararlaştırdığı yeni tedbirlere uyulması gerektiği görüşünü belirtti.