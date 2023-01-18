Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Pilidu’dan açıklamalar

Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Nataşa Pilidu, Amerikan “Chevron” şirketinin, tek yanlı olarak ilan edilen Rum Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisindeki 12’nci parselde yer alan “Afrodit” yatağıyla ilgili kalkınma planını birkaç gün içerisinde sunmasının beklendiğini açıkladı.

Pilidu’nun bu açıklamayı, Güney Kıbrıs’taki mevcut hükümetin görev süresinin sona erecek olmasından dolayı, bakanlığının yaptığı çalışmaların sunumu için dün düzenlenen basın toplantısı çerçevesinde yaptığını yazan Politis, Pilidu’nun buna paralel olarak, sözde Rum MEB’inde yer alan ve içerisinde önemli miktarlarda doğal gaz bulunan 5, 6, 7 ve 10 numaraları parsellerin birbirlerine komşu olmalarının, şirketler arasındaki olası iş birlikleri için iyi bir unsur olduğunu söylediğini de iletti.

Rum Hükümetinin, hidrokarbon yataklarının geliştirilmesi konusunda geciktiği yönündeki eleştirilere “hükümetin yatırımcı olmadığı” yanıtını veren Pilidu, ancak hükümetin bütün faaliyetleri, şirketlerin sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeleri için büyük çabalarla yürüttüğünü dile getirdi.

Konuşmasında, şirketlerin sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini harfi harfine yerine getirmeye devam ettiğini de dile getiren Pilidu, İtalyan ENI şirketinin, Mısır’daki doğal gaz yataklarının değerlendirilmesine başlanmadan önce, 1950’lerden bu yana Mısır’da faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Pilidu açıklamasında, “Afrodit” yatağında 2023 yılının ilk yarısında gerçekleştirilmesi beklenen yeni doğrulama sondajının, Rum Yönetiminin doğal gazın değerlendirilmesinin en iyi şekilde yapılıp yapılmayacağını tam olarak bilmesi için, yataktaki kesin miktarları göstereceğini de dile getirdi.

Sözde Rum MEB’indeki yatakların değerlendirilmesi için, yüzer bir terminal çözümü konusunda ise Pilidu, böyle bir olasılığın incelenmesi konusunda çok olumlu olduklarını ve bunun incelenmesini istediklerini, çünkü bunun doğal gazın değerlendirilmesi ve Avrupa’daki destinasyonlara ihraç edilmesini kısmında, bizzat Rum kesiminin rolünü yükselttiğini savundu.

Bir soruya yanıtında, yüzer terminal konusunun ENI şirketinin planının hazırlanması esnasında inceleneceğini dile getiren Pilidu, şirketin bu ihtimali incelediğini, aynı zamanda ENI şirketinin Mısır’da, doğal gaz nakil tesisleri bulunduğunu sözlerine ekledi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre ise Pilidu açıklamasında, Rum kesiminin enerji konusundaki hedeflerini fazlasıyla karşıladığını, Euroasia Interconnector projesi gibi enerji konusundaki önemli projeleri ilerlettiğini, aynı zamanda sözde Rum MEB’inde yer alan hidrokarbon yataklarının en uygun şekilde değerlendirilmesine ilişkin olası iş birliği arayışını yoğunlaştırdığını ifade etti.

Haber Haravgi gazetesinde “Pilidu’dan Afrodit’le İlgili Yeni Güvenceler”, Alithia’da ise “Kıbrıs Enerji Konusundaki Hedeflerini Fazlasıyla Karşıladı” başlıklarıyla yer aldı.