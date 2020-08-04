Güney Kıbrıs havaalanlarında yolcu yığılmasını azaltmak için bir dizi önlem açıklandı

Rum Ulaştırma ve İletişim Bakanı Yiannis Karousos, havaalanlarında yolcu yığılmasını azaltmak için bir dizi önlem alınması kararını açıkladı.

Larnaka Havaalanında gerçekleştirilen görüşmeden sonra açıklamalarda bulunan Bakan, alanda polis gözetiminin artırılması, yolcuların havaalanlarında bekleme sürelerinin kısaltılması yönünde önlemler alınırken, yolculara çabuk hizmet verilmesi amacıyla ekspres büfelerin yeniden açılacağını duyurdu.



Yolcu trafiğinin günden güne arttığını ve günümüzde günlük bazda giden ya da gelen yaklaşık 8.500 yolcuya hizmet verildiğini dile getirdi.



Karousos buna ek olarak, özellikle Britanya’dan gelen yolcuların ve diğerlerinin belgelerinin detaylı bir şekilde incelenebilmesi yönünde Rum Sağlık Bakanlığı’nın hemşire ve personel sayısını artıracağını kaydetti.



"Dün havaalanına yaklaşık 50 uçak geldi ve her şey sorunsuz ilerledi” diyen Bakan, gerekli olması durumunda daha başka önlemlerin de alınabileceğini belirtti.



Yolcuların sorularını yanıtlamak için oluşturulan telefon merkezinin ilk iki gün içinde yaklaşık 12.000 telefon aldığını ve bunu da yolcuların Güney Kıbrıs’a seyahat etmek için olan ilgilerini gösterdiğini vurguladı.



Rum Bakan, ülke kategorisi, havaalanı kontrolleri ve termal kamera gibi önlemlerin etkili olduğunu söyledi.



Rum Polis Şefi Stelios Papatheodorou havaalanı ve pasaport kontrollerinde yeterli personel olduğunu, denetlemek amacıyla polisin günlük bazda havaalanı yöneticisi şirketle iletişim içinde olacağını söyledi.



Hermes Airports İcra Kurulu Başkanı Eleni Kalogirou havaalanlarının tüm yolcuları kabul etmeye hazır olduğunu söyledi ve “yolcuların sağlığını güvence altına almak için gerekli tüm önlemleri aldık” dedi.