Güney Kıbrıs İçişleri Bakanlığında “altın pasaport” sahibi yabancıların taşınmazlarıyla ilgili araştırma

Güney Kıbrıs’ta, ülkeye yatırım yapmaları karşılığında yabancılara verilen “altın pasaport” sahiplerinin, ilk-daimi konut olarak kullanmaları gereken taşınmazların tasarruflarında olup olmadığının tespit edilmesi için, İçişleri Bakanlığı'nda bir araştırmanın sürdüğü haber verildi.
Gazeteye göre İçişleri Bakanı Nuris, 3 bin 517 yatırımcıyla ilgili tek tek kontrol yapılacağından, prosedürün zaman almasının beklendiğini de dile getirdi.
Nuris, mevcut yasal çerçevenin, altın pasaport sahibi olup, ilk konut olarak tasarruflarında olması gereken taşınmazlara sahip olmayan yatırımcılardan “Kıbrıs vatandaşlığının” geri alınmasına izin verip vermediği konusunda, Başsavcıdan uzman görüşü istendiğini de sözlerine ekledi.