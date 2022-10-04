Güney Kıbrıs İçişleri Bakanlığında “altın pasaport” sahibi yabancıların taşınmazlarıyla ilgili araştırma

Güney Kıbrıs’ta, ülkeye yatırım yapmaları karşılığında yabancılara verilen “altın pasaport” sahiplerinin, ilk-daimi konut olarak kullanmaları gereken taşınmazların tasarruflarında olup olmadığının tespit edilmesi için, İçişleri Bakanlığı'nda bir araştırmanın sürdüğü haber verildi.

Bazı yatırımcıların Güney Kıbrıs’tan ev bile satın almadıklarının tespit edilmesinin ardından bu araştırmanın başlatıldığını yazan Politis gazetesi, İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in AKEL milletvekillerinden İrini Haralambidu’nun mektubuna yanıtında, araştırmanın, Maliye Bakanlığı'yla iş birliği içerisinde İçişleri Bakanlığı'na bağlı vatandaşlık kontrol birimi ile Tapu Dairesi tarafından yapıldığını belirttiğini iletti.

Gazeteye göre İçişleri Bakanı Nuris, 3 bin 517 yatırımcıyla ilgili tek tek kontrol yapılacağından, prosedürün zaman almasının beklendiğini de dile getirdi.

Nuris, mevcut yasal çerçevenin, altın pasaport sahibi olup, ilk konut olarak tasarruflarında olması gereken taşınmazlara sahip olmayan yatırımcılardan “Kıbrıs vatandaşlığının” geri alınmasına izin verip vermediği konusunda, Başsavcıdan uzman görüşü istendiğini de sözlerine ekledi.