Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki askeri anlaşma Rum Meclisi’ne sunuldu

ABD ile Güney Kıbrıs arasında, 26 Temmuz 2022 tarihinde imzalanan ve askeri alanda işbirliği yapılması da dahil birçok unsur içeren anlaşmanın Rum Meclisi’nin onayına sunulduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi: “ABD’ye Geniş Kolaylıklar Sağlayan Anlaşma” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs ile ABD arasında 26 Temmuz 2022 tarihinde imzalanan ve askeri alanda işbirliği yapılmasını öngören anlaşmanın Rum Meclisi’nin onayına sunulduğunu yazdı.

Gazete, ABD ile Güney Kıbrıs arasında imzalanan anlaşmanın, her iki taraf arasında karşılıklı malzeme ve teknik destekler verilmesini içerdiğini belirtirken Güney Kıbrıs’ın bu çerçevede ABD’ye gıda malzemesinden, limanlar, depo alanları ve yerleşkelerin kullanımına kadar geniş bir yelpazede malzeme ve kullanım sağlamakla yükümlü olacağını vurguladı.

Anlaşmanın, tarafların ortak tatbikatları, eğitimleri, görevleri, gemilerin limanlara demirlemesi, operasyonlar ile taraflardan birinin ihtiyaç duyması halinde ve öngörülemeyen durumlarda karşılıklı malzeme ve teknik yardımlaşmayı içerdiğine dikkat çeken gazete, “şu an için” güdümlü füzelerin, mayınların, deniz kuvvetlerinin torpillerin, nükleer ve kimyasal silahların ve benzeri malzemelerin kullanımının anlaşmaya dahil olmadığını aktardı.

Gazete, ayrıntılı yer verdiği anlaşmanın, iki taraf arasında ulusal güvenlik sebebiyle paylaşılan bilgilerin korunması maddesini de içerdiğini belirtirken anlaşmanın onaylanmasına ilişkin yasa tasarısının Rum Meclisi’nin onayına sunulduğunu vurguladı.