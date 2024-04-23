Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, Kıbrıs’ın bulunduğu coğrafi bölgedeki istikrarsızlığın doğal gaz şirketlerini alternatif çözümler aramaya ittiğini söyledi.

Haravgi gazetesi, Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan doğal gaz yatakları konusundaki son gelişmelere ilişkin soruları yanıtladığını belirtti.

Habere göre Papanastasiu, bölgedeki istikrarsızlığın yatırımlar konusunda şüpheler uyandırdığını belirterek doğal gaz şirketlerinin de riskleri değerlendirirken bölgede mevcut bu istikrarsızlığı dikkate aldıklarını ifade etti.

Papanastasiu, söz konusu şirketlerin alternatif çözümler aradıklarını belirterek bölgedeki en istikrarlı ülkelerden biri olarak, tüm bölgenin istikrarının sağlanmasına katkı koymak zorunda olduklarını, aksi halde her türlü olumsuzluğun ekonomiye darbe vuracağını sözlerine ekledi.