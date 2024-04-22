Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs nüfusunun yüzde 7’sinin mültecilerden oluştuğunu ve başka mülteci kabul etme imkanlarının bulunmadığını ifade etti.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Alman medya kuruluşu RND’ye verdiği röportajda, Güney Kıbrıs’ın büyük bir mülteci sorunuyla karşı karşıya olduğunu ve başka mülteci kabul etmelerinin mümkün olmadığını söylediğini yazdılar.

Habere göre Hristodulidis; Kıbrıs’ın bir ada ülkesi olduğunu ve bu sebepten ötürü gelen sığınmacıların kaldıklarını belirterek nüfusun yüzde 7’sinin mültecilerden oluştuğunu ifade etti.

“Artık en üst seviyedeyiz, başka Suriyeli mülteci kabul edemeyiz” şeklinde konuşan Hristodulidis, “bu durumun bir ulusal güvenlik sorunu haline geldiğini, bu sorunla başa çıkmalarının mümkün olmadığını, bu sebepten ötürü de AB’den yardım talep ederek, sığınma başvurularının incelenmesini erteleme kararı aldıklarını” sözlerine ekledi.

- KKTC’den kaçak mülteci konusu

Gazete ayrıca, KKTC’den Yeşil Hat üzerinden Güney Kıbrıs’a mülteci geçişlerine ilişkin bir habere manşetinden yer verdi.

“Yeşil Hattaki Kara Deliklerden Mülteci Kaçırma Çetesi” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, insan kaçakçılığı çetelerinin, KKTC’den Güney Kıbrıs’a, Yeşil Hattaki boşluklardan faydalanarak mülteci götürdüklerini yazdı.

Gazete, KKTC'deki bazı kişilerin insan ticareti yaptığını savunarak, bu kişilerce, 8-12 kişilik gruplarla sınıra getirilen mültecilerin, gece geç saatlerde Güney Kıbrıs’a geçirildiğini, sınırı geçen mültecileri ise tacirlerin Güney Kıbrıs’taki ortaklarının karşılayarak, çeşitli şehirlere dağılmalarını sağladıklarını öne sürdü.

Haberde, Rum Yönetimi tarafından sınır boyunca yerleştirilen kamera sistemlerinin tamamının henüz aktif olmadığı ancak yine de çeşitli kaçak geçişlerin saptandığı belirtilirken, kamera sistemlerinin tam aktif hale gelmesi sonrasında geçişlerin daha da azalacağının öngörüldüğü vurgulandı.

- Dimtiriu AB’yi bilgilendirecek

Öte yandan Alithia gazetesi, Rum Meclisi ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun, İspanya’da gerçekleştirilmekte olan AB üyesi ülkelerin meclis başkanları toplantısına katıldığını, yarın tamamlanacak toplantı çerçevesinde gerçekleştireceği temaslarda, Güney Kıbrıs’ın karşı karşıya olduğu kaçak mülteci sorunu hakkında muhataplarını bilgilendireceğini yazdı.