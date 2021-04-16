Güney Kıbrıs'ın da olduğu 4'lü görüşme

Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarının, bugün Baf’ta gerçekleştirilecek dörtlü görüşmede bir araya gelecekleri belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ev sahipliğini yapacağı ve yarın da devam edecek görüşmede, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ve BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan’ın yer alacağını yazdı.

Habere göre, BAE Dışişleri Bakanı görüşmeye telekonferans aracılığıyla katılacak.Toplantıda ise BAE’yi, BAE Devlet Başkanı’nın Diplomatik Danışmanı Enver Gargaş temsil edecek.



Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, davetlilerle ayrı ayrı da görüşecek. Katılımcılar yarın ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile ortak bir görüşme gerçekleştirecek.Bölgesel öneme sahip 4’lü görüşmenin, jeopolitik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde gerçekleştirileceğine işaret eden gazete, görüşmenin, gerek Doğu Akdeniz, gerekse Orta Doğu ve Washington’a yönelik mesajlar göndereceğini belirtti.Gazete, görüşmenin amacının, olumlu bir gündem temelinde, bölgesel işbirliğini daha da genişletmek ve güçlendirmek için bölgede olumlu gelişmeler inşa etmek olduğunu yazdı.Habere göre, görüşme kapsamında, Abraham Anlaşmalarının (Abraham Accords) ardından BAE ve İsrail Dışişleri Bakanlarının ilk kez bir araya geleceğine de dikkat çekildi.