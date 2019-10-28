Güney Kıbrıs “Ohi” Günü'nü kutluyor

Güney Kıbrıs, 28 Ekim 1940'ta Yunanistan'a girmek isteyen İtalyan ordusuna karşı çıkılmasının yıldönümü dolayısıyla bugün “Ohi (Hayır) Günü”nü kutluyor.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta, “Ohi Günü” nedeniyle, tüm bölgelerde çeşitli etkinlik ve ayinlerin yapılacağını yazdı.

Gazete, etkinliklerde Yunan hükümetini, Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis’in temsil edeceğini belirtti.

Rum Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak, merkezi törenin, Lefkoşa’da gerçekleştirileceğini yazan gazete, saat 10.00’da “Ay. Yoannu” Kilisesi’nde Başpiskopos II.Hrisostomos’un yöneteceği ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de katılacağı bir ayin düzenleneceğini kaydetti.

Habere göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu da burada bir konuşma yapacak.

PARTİLER “OHI GÜNÜ” NEDENİYLE AÇIKLAMA YAPTI

Fileleftheros gazetesi, Rum siyasi partilerin, “Ohi Günü” nedeniyle mesaj yayımladıklarını belirtti.

Habere göre, DİSİ yaptığı açıklamada, özveri ve boyun eğmenin ret edildiği, sürekli özgürlük arayışının olduğu 1940 örneklerinin, kendileri için bugün de yol gösterici olduğunu ifade etti.

Yunan halkının mücadelesiyle öğrettiklerinden söz eden DİSİ, bunların kendileri için de mesaj olması gerektiğini belirtirken, Türk “işgalini” sonlandıracak ve “işgal altındaki toprakları bağımsızlaştıracak” yaşayabilir bir çözüme ilişkin sürekli arayışın da tarihi görevleri olduğunu ekledi.

AKEL, “Ohi Günü”nü anarak, bağımsızlık, özgürlük ve yeniden birleşme mücadelesinde Güney Kıbrıs’ın yanında olan Yunan halkına yönelik minnettarlığını dile getirdi.

AKEL ayrıca 28 Ekim’in anlamı ve mesajının Avrupa tarihi üzerinde sahtekarlık yapma çabalarının yoğunlaştığı bir dönemde kat kat fazla güncelliğe sahip olduğunu vurgularken, Avrupa ülkelerine ait parlamentolarında Nazi torunlarının ve işbirlikçilerinin bulunmasının, tarih ve demokrasi için yüz karası olduğunu belirtti.

DİKO, 1940 kahramanlarının kendilerine bıraktıkları mirastan söz ederek bunun kendilerine yüreksizlik etme ve adına vatan satma konusunda olanak tanımaması gerektiğini ifade etti.

EDEK yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin devamı ve faşist-Nazi karşıtı mücadelenin, bu uğurda mücadele edenler için saygıyı teşkil ettiğini belirtti.

Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği, Vatandaşlık İttifakı ve ELAM da birer açıklama yaparak “Ohi Günü”nün önemini vurguladılar.