Güney Kıbrıs salgında üçüncü dalgaya hazırlanıyor

Güney Kıbrıs’taki hastanelerin, Covid-19 salgınında 3’üncü dalgaya hazırlandığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’taki hastanelerin, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) koronavirüs varyantlarına ilişkin araştırma sonuçlarını beklerken, 3’üncü dalga için hazırlık yaptığını yazdı.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun talimatının ardından Sağlık Hizmetleri Biriminin, yoğun bakım sayısının artırılmasını öngören planı güncelleştirdiğini yazan gazete , ayrıca vaka sayısının az olduğu bu dönemi iyi şekilde değerlendirerek olası eksikliklerin giderilmesi ve personelin daha da eğitilmesi için kullanıldığını belirtti.

Gazete, 54 olan yoğun bakım kapasitesinin 65’e çıkarılmasının öngörüldüğünü yazdı.

Yoğun bakım koşulları için eğitilmiş devlet hastanelerindeki personel sayısının şu anda 180 olduğunu yazan gazete, 60 kişinin daha bu dönem için eğitileceğini belirtti.

VAKA SAYILARI

Alithia gazetesi bir başka haberinde, Güney Kıbrıs’ta dünkü 35 bin 164 test neticesinde 113 yeni vakanın belirlendiğini, bir erkek hastanın ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini yazdı.

Habere göre toplam ölü sayısı böylelikle 222’ye, vaka sayısı ise 32 bin 626’ya yükseldi.

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 222 kişiden 149’nun erkek, 73’nün kadın olduğunu, yaş ortalamasının ise 79 olduğunu yazan gazete, Güney Kıbrıs’ta şu anda 86 kişinin hastanelerde Covid-19 tedavisi gördüğünü, bunlardan 25’nin durumunun ciddi olduğunu belirtti.