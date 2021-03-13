Güney Kıbrıs'ta bugünkü rakamlar

Güney Kıbrıs'ta bugünkü rakamlar
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Güney Kıbrıs'taa son 24 saatte yapilan 43 bin 940 sonucunda 398 yeni vaka belirlendi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 22:12
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