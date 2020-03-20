Güney Kıbrıs'ta elektriğe yüzde 10 indirim

Güney Kıbrıs Elektrik Kurumu, hükümetten gelen bir öneriyi kabul eden Kıbrıs Düzenleme Kurumu kararına uyarak elektrik fiyatlarını iki aylığına %10 azalttı.



Hükümetin önerisi, korona virus salgınından etkilenen işletmelerin ve vatandaşların mağduriyetlerini önlemek amacıyla yapıldı.



Düzenleme Kurulu’nun kararına göre azaltılan fiyatlar iki aylık bir dönem için uygulanacak ve Mart sonunda ölçülecek olan tüketim üzerinden aylık, iki ayda bir ödeme için 1 Nisan’da yapılacak tüketim ölçümünden sonra uygulanacak.



Düzenleme Kurulu dün yayımladığı basın bildirisinde, kararın iki aylık dönem sona ermeden korona virus salgınının durumuna göre değerlendirileceğini duyurdu.