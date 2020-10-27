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Güney Kıbrıs'ta günlük vaka sayıları açıklandı
Güney
27 Ekim 2020 Salı 20:00
Kıbrıs Genç Tv
Güneyde 181 yeni vaka açıklandı.
Toplam vaka sayısı 3817 oldu.
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