Güney Kıbrıs'ta haftalık koronavirüs vaka sayıları... 7 bin 263 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta 17-23 Haziran tarihlerini kapsayan bir haftalık dönemde, koronavirüsten 2 kişinin hayatını kaybettiği, yapılan 74 bin 362 test sonucunda da 7 bin 263 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, ilgili açıklamasında Güney Kıbrıs’ta koronavirüsten ölenlerin sayısının toplam 102’ye, vaka sayısının ise 504 bin 717’ye çıktığını bildirdi.

Yapılan açıklamada pozitiflik oranı yüzde 9.77 olarak verilirken tedavi altındaki 47 hastadan 4’nün durumunun ciddi olduğu da belirtildi.