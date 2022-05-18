Güney Kıbrıs'ta her beş Covid 19 hastasından biri negatif ayrımcılığa maruz kaldı

Güney Kıbrıs’ta her beş Covid-19 hastasından birinin negatif ayrımcılığa uğradığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin IMR şirketinin 528 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği Covid-19 araştırmasına dayandırdığı haberine göre, hastalık sırasında veya sonrasında yüzde 57’lik kesim sosyal çevresinden uzaklaştırıldığını, yüzde 25’i iyileşmesine rağmen ekonomik problemler yaşamaya devam ettiği ve yüzde 60’ı en az bir Covid-19 semptomu yaşadı.

Araştırmaya katılanların yüzde 83’ü, Covid-19’u semptomlu geçirdiğini, yüzde 34’ü doktora gitmeye ihtiyaç duymadığını, yüzde 7’si tedbir amaçlı doktora gittiğini ve yüzde 10’u da tedaviye ihtiyaç duyması nedeniyle hastaneye yattığını belirtti.

Katılımcıların yüzde 36’sı iyileştikten sonra hafif semptomlar, yüzde 26’sı “rahatsız edici ama ciddi olmayan semptomlar”, yüzde 9’u ciddi semptomlar göstermeye devam ettiğini; yüzde 30’u da semptom göstermediğini dile getirdi.