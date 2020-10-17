Güney Kıbrıs'ta koronavirüs kontrolden çıkıyor… Temaslı takibi prosedürü işlemez hale geldi

Rum medyası yeni tip koronavirüsün kontrolden çıktığına, tedavi için hastaneye yatan hasta sayısındaki artışın kaygı verici olduğuna, yeni pozitif vaka sayısının tavan yapmaya devam ettiğine ve temaslı takibinin etkisiz kaldığına dikkat çekiyor.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in bugün Rum Epidemiyoloji Grubu ile toplantı yapacağı ve olası yeni kısıtlama önlemleri konusunda bütün senaryoların masada olacağı haber verildi.

Fileleftheros “Yeniden Kısıtlama Senaryoları… Yeni Önlemlerle İlgili Bütün Senaryolar Masada… Kontrol Kaybediliyor… Bugün Başkanlık’ta toplantı” başlığıyla manşete çektiği haberinde, lokantaların çalışma saatlerinin katı sınırlama getirilmesi ihtimali bulunduğunu yazdı.

Gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’nın sokağa çıkmayı yasaklamayıp, ev ve diğer mekanlarda toplanma olanağı tanırken, lokantaların işleyiş saatlerinin 22.00 ile sınırlandırılmasının yeterli olmayacağı görüşünde olduğundan Rum yönetiminin önlemler konusunda “agresif” olabileceğine dikkat çekti.

Her gün kentten kente seyahatin Rumların genel yaşam tarzı olduğunu hatırlatan gazete, alınması muhtemel “seyahat kısıtlaması” kararının sadece Limasol ile sınırlı mı kalması, yoksa Güney Kıbrıs genelini mi kapsaması gerektiği üzerinde düşünüldüğüne işaret etti.

Gazeteye göre, Güney Kıbrıs’taki nüfusa oranla, saptanan günlük pozitif vaka sayısı “ürkütücü”. Rum Sağlık Bakanlığı sadece dün 94 yeni pozitif vaka belirlendiğini açıkladı.

Alithia da haberi manşetten “Savaşı Kayıp Mı Ettik?... Koronavirüs: Bugün Yeni Önlemler Açıklanması Bekleniyor” başlığıyla aktardı.

Habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, virüsün yayılmasının kontrol altında tutulmasına yardımcı olan temaslı takibi prosedürünün, günlük 2 bin 500’ün üzerinde temas nedeniyle işlemez hale geldiğini, bulaşmada en sorunlu bölgenin Limasol ve özellikle gençlerin sıklıkla gittiği mekânlar olduğunu vurguladı.

Gazete, “koronavirüste olası ikinci dalganın engellenmesi” maksadıyla bugün Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleşecek toplantının kritik olduğunu, ele alınacak önlemler arasında yerel kapanma ile gece sokağa çıkma yasağının da yer aldığını yazdı.