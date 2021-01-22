Güney Kıbrıs'tan Covid 19 ile ilgili gelişmeler

Güney Kıbrıs’ta epidemiyolojik göstergelerdeki düşüş eğiliminin sürmesi halinde, alınan kısıtlayıcı önlemlerin aşamalı olarak hafifletilmesi düşünülüyor.

Güney Kıbrıs’ta korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 178’e, toplam vaka sayısının ise 29 bin 636’ya ulaştığını yazan Haravgi gazetesi, 184 kişinin ise koronavirüs tedavisi görmekte olduğunu belirtti.

Haberde, Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde koronavirüs nedeniyle iki kişi daha hayatını kaybederken, gerçekleştirilen 11 bin 170 test sonucunda ise 164 yeni vaka tespit edildiği kaydedildi.

Durumu ciddi olan 58 kişiden 30’unun entübe olduğunu, geriye kalanların ise yoğun bakımda olduğunu kaydeden gazete, hayatını kaybeden kişilerin 119’unun erkek, 59’unun ise kadın olduğunu ekledi.

ÖNLEMLERİN AŞAMALI OLARAK HAFİFLETİLMESİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Gazete başka bir haberinde ise, Rum Sağlık Bakanının dün yaptığı yazılı açıklamasında, epidemiyolojik göstergelerdeki düşüş eğiliminin sürmesi halinde, alınan kısıtlayıcı önlemlerin aşamalı olarak hafifletilmesinden söz ettiğini haber verdi.

Açıklamasında, özel bir teknik komite kurulacağını ve bunun bilimsel danışma kurulunun önerileri temelinde, önlemlerin hafifletilmesi stratejisini somutlaştıracağını dile getiren Rum bakan, alınan kısıtlayıcı önlemlerin süresinin 31 Ocak tarihinde dolacağını anımsattı.

Kurulacak olan teknik komitenin 5 bakanlığın görevlilerinden oluşacağını da dile getiren Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu, Ru