Güney Kıbrıs'tan Maraş için diplomatik mücadele

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine karşı uluslararası düzeyde çaba harcayan Rum Yönetimi, Kapalı Maraş için de diplomatik ve hukuki savaş başlattı.

Ana muhalefet AKEL’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorunundaki eylemlerine tam bir ihtilaf içerisinde olduğu dikkat çekerken, sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos “bu kez Maraş konusunu blöflerinden biri olarak görmemeliyiz” uyarısında bulundu.

Fileleftheros’un “Hükümet Maraş Konusunda New York ve Brüksel Nezdinde Hareket Ediyor” başlıklı haberine göre, Rum Yönetimi, Maraş konusunda somut görüş elde edebilmek maksadıyla hem BM, hem de AB yönünde hareket ediyor. BM nezdinde yürüttüğü çaba, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Barış Gücü ile ilgili raporuna bir atıf eklenmesini hedefliyor.

Geçirdiği ameliyat sonrasında nekahet döneminde bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in konuyu BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile önümüzdeki günlerde ya Limasol’daki kendi evinde, ya da Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştireceği görüşmede gündeme getirmesi bekleniyor.

AB nezdinde yürütülen çabanın hedefinin ise Temmuz ayı ortalarındaki Bakanlar Konseyi toplantısı çerçevesinde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleriyle ilgili şikayetlere Maraş konusunu da eklemek olduğu kaydedildi.

Rum Sözcü Prodromos Prodromu, Rum Dışişleri Bakanlığı ve BM’deki Rum Daimi Temsilciliği’nin, eldeki bütün diplomatik imkanları değerlendirmeye uygun noktalarda girişimlerde bulunduğunu açıkladı.

“Hükümet, bu projeleri engelleyecek bütün girişimlerde bulunuyor” diyen Prodromu, Anastasiadis’in bu maksatla BM’ye yaptığı şikayetler haricinde müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu dile getirdiğini ve bu yönde BM’den inisiyatif talep ettiğini anlattı.

Politis ve Alithia’ya göre, Prodromu, Kıbrıs Türk tarafının şu ana kadar bilgilerine gelen hareketlerinin BM Güvenlik Konseyi kararlarına ters olduğunu öne sürdü. “Kıbrıs Türk tarafının müzakere masasına koyduğu toprak düzenlemeleri haritası bile Maraş’la ilgili bu hareketleriyle kendileri tarafından ihlal ediliyor” ifadesini kullandı.

Fileleftheros, AKEL’in Anastasiadis’in Kıbrıs sorunundaki eylemlerine tamamen muhalif olduğuna dikkat çekerek, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektubu görmek istediğini kaydetti.

ANDROS KİPRİANU “ULUSLARARASI SİYASET SAHNESİ, HERKESLE DALGA GEÇEBİLECEKLERİ KIBRIS’IN KÜÇÜK EVRENİ DEĞİL”

Habere göre, Kiprianu “Başkan, BM’ye hitap ederken gerçekte ne dediğini biz de bilelim diye bu mektubu görmek istiyoruz” ifadesini kullandı. Kiprianu, Prodromu’nun “sadece AKEL Başkan’ın şart koştuğunu düşünüyor” sözüne karşılık da özetle şunları söyledi:

“Halkın idrak kapasitesiyle oynuyor. İki yıldır BM Genel Sekreteri’nin istediğinden başka her şeyi yapıyor. Desantralizasyon ve parlamenter sistem önerileri Genel Sekreter’in çerçevesinin dışında değil mi? Uluslararası siyaset sahnesi, bir kısım medyanın koruması altında herkesle dalga geçebilecekleri Kıbrıs’ın küçük evreni olmadığını artık anlasınlar. Bu şekilde davranarak uluslararası politika sahnesinde ortada kalırsın.”

Maraş konusuna da değinen Kiprianu, Türk tarafının Kapalı Maraş’ı Türk idaresi altında açma “entrikasından yoğun kaygı duyduğunu, bunun tesadüf olmadığını, Türkiye’nin yeni emrivakiler yaratma, bölünmüşlüğü daha da derinleştirme ve kendi tercihinde çözümü dayatma planının parçası olduğunu” öne sürdü.

Kiprianu “Başkan Anastasiadis, bir yandan Türk tahrikkarlığına ve Maraş’ın yasadışı kolonizasyonuna son verecek, bir yandan da çözüm hedefli özlü müzakere perspektifi açacak inisiyatifler alsın” dedi.

ALEKSİS GALANOS

Öte yandan, sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos, AKEL Genel Sekreteri Kiprianu ile görüştü. Galanos, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin biri denizde, diğeri karada, iki cephede saldırdığı gün gibi ortadadır. Türkiye, ilerlemesi için uygun ortam olduğunu hissediyor. Bu kez Maraş konusunu sadece blöf görmeyelim çünkü EVKAF’la ilgili bir hikaye de ortaya atarak, yeni emrivakiler yapabilir” dedi.

“Türk tarafının bu planlarını uygulamasına izin verilirse, iki toplum arasında, gelecekte müzakere veya bir yeniden birleşme çözümü umut edemeyeceğimiz bir uçurum oluşacak” diyen Galanos, Kiprianu ile “müzakere ve çözüm için eldeki bütün olanakların kullanılması gerektiği” konusunda uzlaştıklarını söyledi. GAlanos, şöyle devam etti:

“Müzakere masasına oturmazsak çok bir şey kurtarmamız söz konusu değil. Çözüm, BM Genel Sekreteri’nin taslağındadır. Kabul edilemez veya işleyemez önerileri kabul etmemiz söz konusu değil. Belediye olarak Başkan Anastasiadis’ten ve siyasi partilerden, muhtıramızı ciddiye almalarını ve somut eylemlerde bulunmalarını istedik.”

Haravgi iki ayrı başlık altında aktardığı haberlerine, “Hükümet Mektubu Vermiyor… ‘Uluslararası Toplumla Dalga Geçemezler’” ve “Maraş’taki Hareketler Tesadüf Değil” başlıklarını attı.

Alihtia, Prodromu’nun açıklamasını “Prodromos Prodromu: Maraş’la İlgili Projeleri Engelleme Çabaları…BM Genel Sekreteri’nin UNFICYP Raporunda Kapalı Kentteki Türk İhlallerine Atıf Olup Olmayacağı Bekleniyor” başlığıyla aktardı.