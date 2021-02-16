Güney Kıbrıs ve Polonya arasında niyet bildirgesi imzalandı

Güney Kıbrıs ve Polonya arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60’ıncı yılı nedeniyle Niyet Bildirgesi imzalandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs ile Polonya arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60’ıncı yılı nedeniyle Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Polonya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Irena Lichnerowizc-Augustyn’in dün Νiyet Bildirgesi’ne imza koyduklarını yazdı.

Habere göre Hristodulidis, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada iki ülke ilişkileri açısından bunun önemli bir yıl dönümü olduğunu, her iki tarafın ayrıca daha da güçlü ilişkiler için taahhütte bulunduğunu belirtti.

Hristodulidis, Polonya’nın 15 Ocak 1961’de Güney Kıbrıs ile diplomatik ilişki kuran ilk ülkeler arasında yer aldığını ve elçilik açtığını da anımsattı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin, gerek siyasi, ekonomik, kültürel gerekse insani ilişkiler açısından çok yüksek bir düzeyde bulunduğundan da bahseden Hristodulidis, iki ülkenin AB dönem başkanlığı çerçevesinde de iş birliği yaptığını söyledi.

Polonya Büyükelçisi ise yaptığı açıklamada, Polonya Dışişleri Bakanı’nın gönderdiği selamı Hristodulidis’e iletirken Niyet Bildirgesi’nin imzalanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

İki ülkenin, birçok kez ikili, uluslararası ve Avrupa düzeyinde iş birliği yaptığına dikkati çeken Polonya Büyükelçisi, iki ülkenin 60’ıncı yılına ilişkin logodan söz etti ve Polonya Postanesi’nin özel yıl dönümü kartları çıkardığını da söyledi.