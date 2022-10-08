Güney Kıbrıs ve Portekiz'den Ukrayna'ya destek

Güney Kıbrıs ve Portekiz, Rus işgalini kınayarak bir kez daha Ukrayna’ya destek belirtti.

Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’in haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bugün, Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştiren Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında ortak açıklamalarda bulunan Anastasiadis ve de Sousa, Ukrayna’ya destek belirttiler.

Anastasiadis açıklamasında “Kıbrıs’ın, 1974 Türk işgali ve o zamandan beri Kıbrıs Cumhuriyeti’nin üçte birinin işgali ile aynı sorunları yaşadığını, Avrupa Birliği’nden aynı birlik ve desteği de istediklerini” söyledi.

Portekiz Cumhurbaşkanı ise “Kıbrıs’”ın bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünün yanı sıra Kıbrıs sorununun çözüm sürecinin ilerlemesine yönelik BM Genel Sekreteri’nin çabalarına verdikleri desteği dile getirdi.