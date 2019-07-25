Güney Kıbrıs ve Yunanistan'dan göç akımı konusunda ortak girişim

Güney Kıbrıs ve Yunanistan, göç akımı konusunda Avrupa Birliğinde ortak bir girişim yapıyor.

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, Avrupa Birliği'ne göç akışlarının ve Kıbrıs'ta son yıllarda yaşanan aşırı göç baskısının yönetimi için kapsamlı ve anlamlı bir çözüm bulma gereğinin altını çizdi.

Petridis, göç akışlarının yönetimi ve göçmenler ile mültecilerin geri dönüşünün, Üye Devletlerin birbirleriyle anlaşmaya varamadıkları için, yıllarca Avrupa Birliğini etkilediğini ifade etti.

İçişleri Bakanı, bu nedenle Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, Avrupa mekanizmasını göç sorunuyla mücadelede daha etkili kılmak amacıyla, ortak bir inisiyatif almaya karar verdiğini ve göçmenlerin iade politikasını güçlendirmek için önerilerde bulunduğunu söyledi.

Bu önemli konuda, Avrupa Birliği’nin tüm Üye Devletleri’nin göç akımlarının yükünü taşıyan ülkelere yönelik pratik destek sağlaması gerektiğini kaydetti.

Petridis ayrıca, tüm ülkelerin eşit derecede yük ve sorumlulukları üstleneceği entegre bir politikaya ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.