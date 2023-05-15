Güney Kıbrıs Yunanistan ve Lübnan arasında turizm memorandumu

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Lübnan arasında Cuma günü turizm alanında bir işbirliği memorandumu imzalandı.

Politis gazetesi, Rum Turizm Bakanı Kostas Kumis, Yunanistan Turizm Bakanı Vasilis Kikilyas ve Lübnan Turizm Bakanı Walid Raphael Nassar’ın cuma günü Atina’da yaptığı görüşmede, üç ülke arasında turizm alanında işbirliğinin güçlendirilmesini öngören bir memoranduma imza attıklarını aktardı.

Habere göre, üç ülke turizm fuarlarına katılım, kültürel, dini ve sağlık turizmleri ile teknolojinin kullanılması konularında işbirliklerini geliştirme kararı aldı.