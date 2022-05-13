Güney Kıbrıs’ın NATO’ya başvurma ihtimalinden söz ediliyor

Güney Kıbrıs’ın, İsveç ile Finlandiya’nın NATO’ya yaklaşan katılımının seyrini takip ettiği ve Rum kesiminin NATO’ya katılımı meselesinin açıkta olduğunu ifade ettiği haber verildi.

Alithia gazetesi “İsveç ve Finlandiya’nın Katılması Halinde Kıbrıs’tan NATO’ya Başvuru- Lefkoşa Türkiye’nin Vermesi Beklenen Tepkiye Rağmen Bu İhtimali Göz Ardı Etmiyor” başlıklarıyla geniş yer verdiği haberinde, İsveç ile Finlandiya’nın NATO’ya katılımına dair tahminlerin göstergesinin, Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Başbakanının dün yaptığı ve “ülkenin gecikme olmadan askeri ittifaka katılmak için başvurunda bulunması gerektiği” konusundaki ortak açıklama olduğuna işaret etti.

İsveç ile Finlandiya’nın NATO’ya katılması durumunda, Güney Kıbrıs’ın, Türkiye’nin bu konudaki tahmin edilen tepkisine rağmen, NATO’ya katılım başvurusunda bulunma ihtimalini ciddi şekilde araştırdığını kaydeden gazete, gerek Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, gerek de DİSİ Başkan Yardımcısı Haris Yeorgiadis’in son zamanlarda yaptıkları açıklamaların ise tesadüf eseri olmadığına işaret etti.

Haris Yeorgiadis’in geçtiğimiz hafta Rum basınında yer alan demecinde “İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya yaklaşan katılımıyla birlikte, 27 AB üye ülkesinden 23’ünün, Yunanistan’dan da dâhil olmak üzere NATO’ya ait olacaklarını görmezden gelemeyiz” şeklinde bir açıklamada bulunduğunu ileten gazete, Yeorgiadis’in “Kıbrıs’ın NATO’yla olan ilişkilerinin düzeyinin yükseltilmesi meselesinin oldukça önemli olduğunu ve kendileri için açıkta olduğunu söylediğini” anımsattı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından, Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis’in de yaptığı çeşitli açıklamalarda “aynı çizgide” olduğunu kaydeden gazete, Kasulidis’in, Rum Yönetimi’nin jeopolitik durum ışığında NATO’ya girmekle ilgilenip ilgilenmediği sorusuna kısaca şu yanıtı verdiğini aktardı;

“Seve seve ilgileniriz. Bu, özellikle de Ukrayna meselesi ve tüm bu gelişmelerin ardından, Türkiye engeli olmasaydı, üyelerinin güvenliği için böyle bir savunma örgütüne katılmak istememizin ek nedenidir.”

Gazete Kasulidis’in bir hafta önce katıldığı bir programda ise “İsveç ve Finlandiya’nın başvurularıyla birlikte tüm gelişmelerin incelenmesi gerektiğini” söylediğini ekledi.

Rusya’nın, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasına dair tehdit ve tepkilerinin ise istikrarlı ve sürekli olduğunu kaydeden gazete, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, bir yandan yaptırımlara atıfta bulunarak bir yandan da iki ülkenin NATO’ya yaklaşan katılımını ima ederek “bununla ilgili sorumluluğun tamamen batı ülkelerinin elitlerine ait olduğunu ve bunların küresel egemenliklerini muhafaza etmek için dünyanın geri kalanını mağdur etmeye hazır olduklarını” söylediğini ekledi.