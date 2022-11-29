Güney Kıbrıs’ta bankalardaki mevduatlarda artış

Güney Kıbrıs’ta, korona virüs pandemisinin başından bu yana, Kıbrıslı Rumların bankalardaki mevduatlarında 4,13 milyar Euro’luk artış meydana geldiği haber verildi.
Bunun 2015 yılından bu yana Güney Kıbrıs sakinlerinin mevduatlarıyla ilgili en yüksek seviye olduğunu yazan gazete, genel mevduat seviyesinin de 52,09 milyar Euro’ya ulaştığını ve bunun da 2015 yılından bu yana en yüksek seviye olduğunu ekledi.
Güney Kıbrıs’ta yaşamını sürdüren kişilerin kredi bakiyelerinin ise 2022 yılının Ekim ayında 23,1 milyar Euro’ya ulaştığını kaydeden gazete, hane halkının kredi bakiyesinin ise geçtiğimiz Ekim ayında 11,5 milyar Euro’ya ulaştığını ekledi.