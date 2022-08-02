Güney Kıbrıs’ta Covid-19 vakaları düşüşte

Güney Kıbrıs’ta Covid-19 vakaları düşüşte
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Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas, Güney Kıbrıs’taki Covid-19 vakalarında, son iki günün rakamlarına bakıldığında düşüş yaşandığının görüldüğünü açıkladı.

Alithia gazetesinin haberine göre Hacıpandelas, Cumartesi günü yapılan 8 bin 266 test sonucunda 740 yeni vaka ve Pazar günü yapılan 7 bin 253 test sonucunda 456 yeni vaka tespit edildiğini; bu rakamların da pandeminin seyrinde azalmaya işaret ettiğini söyledi.

Habere göre Hacıpandelas, hastanelerde şu anda 72 kişinin Covid-19 tedavisi gördüğünü de sözlerine eklerken, bir-iki hafta içerisinde okullarla ilgili protokollerin hazır olacağını ifade etti.

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