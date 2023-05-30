Güney Kıbrıs’ta daha ucuz doğal gaz için enerji çalıştayı düzenleniyor

Güney Kıbrıs Enerji Bakanlığı’nın, elektrik üretimi için daha ucuz doğal gaz kullanımı konusunda organize ettiği enerji çalıştayının dün başladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun çalıştaya katılan şirketlerin yetkilileriyle baş başa görüşmeler yapacağını ve konuyla esas ilgilenen tarafların, bu toplantılarda belli olacağını yazdı.

Gazete, çalıştay çerçevesinde dün, bu konuda birçok toplantı yapıldığını ve toplantıların bugün daha da yoğun geçeceğini kaydetti.

Papanastasiu’nun 14-15 Haziran tarihlerinde İsrail’de temaslarda bulunacağını belirten gazete, tarafların, iki ülkenin Münhasır Ekonomik Bölgeleri’ndeki doğal gazın değerlendirilmesi çerçevesindeki iş birliği perspektifini siyasi zeminde ele alacaklarını yazdı.

Gazete, Papanastasiu’nun dünkü görüşmeleriyle ilgili hiçbir bilgi sızdırılmadığını ve tarafların, gizlilik taahhüdü verdiklerini belirtti.

Haberde, doğal gaz için sadece İsrail’in rızasının yeterli olmadığı ve başta Chevron olmak üzere, İsrail MEB’inde faaliyet gösteren şirketlerin rıza göstermesi ve iş birliği yapması gerektiği ifade edilerek, Papanastasiu’nun İsrail’e yapacağı ziyaretin dönüm noktası olacağının altı çizildi.

-Papanastasiu Ethnos gazetesine röportaj verdi

Öte yandan Alithia gazetesi de, Papanastasiu’nun “Ethnos” gazetesine röportaj vererek, Doğu Akdeniz’deki doğal gaz planlarıyla ilgili Türkiye’den gelecek tepki tehlikesini kabul ettiklerini söylediğini yazdı.

Gazete, Papanastasiu’nun röportajında, Hükümetin hedeflerinden biri olan, İsrail ile iki ülkenin MEB’lerindeki doğal gaz yatakları arasında bağlantı sağlayarak Güney Kıbrıs’a gaz tedarikini mümkün kılacak ve iç piyasaya elektrik üretimi ile Avrupa’ya gaz ihracatının yolunu açacak denizaltı boru hattı döşenmesi hususunda imzalanacak devletlerarası iş birliği anlaşmasıyla ilgili bilgi verdiğini kaydetti.

Habere göre Papanastasiu, bu hedefin, aynı güzergahtan geçecek boru hattıyla AB devletlerine alternatif besleme kaynağı oluşturacak planın korunması minvalinde, East-Med Boru Hattı Projesi’nin ilk parçası olabileceğini söyledi.

Papanastasiu, bu planlar doğrultusunda Türkiye’den gelecek tepkilerin ve engellemelerin bilincinde olduklarını, ancak bunun, enerji planlarının ilerlemesine engel olamayacağını ifade etti.