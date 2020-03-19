Güney Kıbrıs’ta doğrulanmış Kovid-19 vaka sayısı 58

Güney Kıbrıs’ta bu sabah itibarıyla doğrulanmış Korona virüs vaka sayısı 58’e ulaşırken, vakalardan birinin Limasol hastanesinde görev yapan bir çocuk doktoru olması endişelere yol açtı.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta dün itibarıyla doğrulanmış Korona virüs (Kovid-19) vaka sayısının 58 olduğunu belirtirken, Rum haber kaynakları bu sabah güncelledikleri haberlerinde 58 rakamını doğruladılar.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta dün yeni Korona virüs vaka sayısının 9 olduğunu, böylelikle toplam rakamın 58’e ulaştığını aktardı.

Lefkoşa ve Baf Genel Hastaneleri sonrasında Limasol hastanesine de virüs sıçradığını vurgulayan gazete, hastanede çalışan bir kadın çocuk doktorunun testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Gazete, kadın doktorun Yunanistan’dan döndüğünü ve 16 Mart günü hastanede nöbetçi olduğunu belirtirken çocuk kliniğinin kapatıldığını, dezenfekte işlemlerinin yapıldığını ve doktorla temasa geçen kişilerin tespit edilmesi çalışmalarının başlatıldığını aktardı.

Habere göre dün tespit edilen dokuz yeni vakadan dördü, daha önce pozitif olan bir kişiyle teması bulunanlar, üçü Yunanistan’dan dönen ve evlerinde karantina olanlar, biri İngiliz Üslerinde bir kişisi ve diğer de kadın doktor.

Gazete, Baf Hastanesi’nde tedavi gören ve virüs taşıdığı tespit edilen 65 yaşındaki şahısla temasa geçen kişilere testlerin yapılmasına dün de devam edildiğini, 140 kişiden kan örneği alınarak test yapıldığını belirtirken, bugüne kadar tespit edilen vakalardan 12’sinin, söz konusu hastayla temasa geçen kişiler olduğunu vurguladı.

Gazete ayrıca, hastanelerde tedavi gören ve solunum cihazına bağlı bulunan 47 ve 63 yaşlarındaki iki şahsın durumlarının iyi olduğunu, 70 yaşındaki şahsın ise, ağır hastalık geçmişi sebebiyle durumunun ciddi olduğunu aktardı.

Ağrotur İngiliz Üslerinde ikamet eden ve dün korona virüsü tanısı konulan kişinin de durumunun iyi olduğu, hastalığı hafif semptomlarla geçirmekte olduğu ifade edildi.

150 DOKTOR VE HEMŞİRE KARANTİNADA

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Çocuk Doktoru Koronalı” başlığı altında verirken yaklaşık 150 hastane çalışanı doktor ve hemşirenin karantina olduğunu belirterek kamu sağlığının solunum cihazında olduğu yorumunda bulundu.

Gazete, Limasol Hastanesi Pediatri bölümünün boşaltıldığı ve dezenfekte edildiğini belirtirken, bir diğer “öksüz” vakanın ise yetkililerde endişe yarattığını ve araştırılmakta olduğunu aktardı.

YENİ DOĞAN ÜNİTESİNE EBEVEYN GİRİŞLERİ YASAKLANDI

Gazete, Güney Kıbrıs hastanelerinde alınan önlemlerden bir diğerinin ise, “Makarios Hastanesi’nde” yeni doğan bölümünde bulunan bebeklerin bulunduğu bölüme ebeveynlerin dahi girişinin yasaklanması olduğunu yazdı.

Habere göre, hastanenin özellikle prematüre doğan bebeklerin bakıldığı bölüm ve yoğun bakım bölümlerine bebeklerin ebeveynlerinin dahi alınmaması kararı dün uygulamaya konulurken, bazı anne babalar bebeklerini ne zaman görebilecekleri konusunda endişelerini dile getirdiler.

ÖZELDE ÇALIŞAN DOKTORLARDAN SAĞLIK BAKANLIĞI’NA DESTEK

Öte yandan Alithia gazetesi bir diğer haberinde, Rum Sağlık Bakanlığı’nın Korona virüs mücadelesine destek olmaları yönünde yaptığı çağrıya özelde çalışan veya kliniği olan 117 doktorun olumlu yanıt verdiğini yazdı.

Gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’nın korona virüsüyle mücadelede ortaya çıkabilecek doktor ve diğer sağlık çalışanı eksikliğinin giderilmesi amacıyla özelde çalışan sağlık çalışanlarına çağrıda bulunduğunu, bu çağrıya dün 117 çalışanın olumlu yanıt verdiğini aktardı.

Haberde, kamuda çalışan sağlıkçıların virüs vakalarıyla ilgilenmeleri gereken durumlarda ortaya çıkacak personel açığının gönüllü doktorlar ve hemşirelerle giderileceğini, bu kişilerin ikinci ve üçüncü derece önemdeki hastalarla ilgilenecekleri vurgulandı.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2020, 15:39