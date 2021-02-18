Güney Kıbrıs’ta kırsal kesimlere yerleşimi teşvik etmek için ekonomik destek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, İçişleri Bakanı Nikos Nuris’le birlikte dün düzenlediği basın toplantısında, Güney Kıbrıs’ta kırsal kesimlere yerleşimi teşvik etmeyi ve bu bölgelere yeniden yerleşimi sağlamayı amaçlayan bir destek paketi açıkladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in dün düzenledikleri ortak basın açıklamasında, ilki 2019 yılında açıklanan ve 6 milyon 500 bin Euro’luk ödenek sağlanan ilk kırsal kesim destek programının devamını duyurduklarını yazdı.



Habere göre, söz konusu plana 128 köy daha dahil edilerek, destek paketinden faydalanabilecek bölgelerin sayısı 258’e yükseltilirken, bu bölgelere yerleşecek evli çiftlere verilecek 55 bin Euro’luk tutarın yanı sıra, bazı kriterlere göre ek ödenekler de sağlanacak.Yıllık 400 ila 600 Euroluk ödenek de alabilecek kişilerin 1 Mart 2021-3 Aralık 2021 tarihleri arasında başvuru yapabilecekleri de ifade edildi.Gazete bir diğer haberinde ise, 2016 yılından geçtiğimiz yıla kadar yaşanan afetlerde zarara uğrayan 875 çiftçiye toplamda 2 buçuk milyon Euro’luk zarar tazminatı ödemesinin de yapıldığını aktardı.