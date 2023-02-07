Güney Kıbrıs’ta pazar günü yapılacak ikinci tur seçim öncesinde gözler DİSİ'de

Güney Kıbrıs’ta önümüzdeki Pazar günü ikinci turu yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde dikkatlerin DİSİ partisi genel merkezine çevrildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Hristodulidis’e desteği sağlamak için gerek başkanlıkta yaptığı toplantılar, gerekse DİSİ liderliğine yönelik baskılarla müdahalede bulunduğunu yazdı.

Fileleftheros gazetesi “DİSİ Genel Merkezinde Alarm Zamanı- DİSİ Siyasi Bürosunun Önündeki İkilem Hristodulidis veya İsteğe Bağlı Oy Kullanma” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, başkanlık seçimlerinin ikinci turu öncesinde dikkatlerin DİSİ partisi genel merkezine çevrildiğini ve partinin siyasi bürosunun bu akşam toplanarak nihai kararını alacağını yazdı.

DİSİ partisinin, hükümete katılımı olsun ya da olmasın, başkanlık seçiminin ilk turundan birinci çıkan Dışişleri eski Bakanı Nikos Hristodulidis’e açık bir şekilde destek vermek ya da herkesin kendi isteğine bağlı olarak oy kullanması kararı alınması ikilemiyle karşı karşıya olduğunu yazan gazete, dün yaşanan gelişmelerden, AKEL partisi yüzünden başkanlık seçimlerinin ilk turundan ikinci sırada çıkan Andreas Mavroyannis’e destek verilmesi senaryosundan uzaklaşıldığının ortaya çıktığını belirtti.

Gazete, başkanlık sarayında ve partinin yürütme kurulunda dün yapılan toplantının vardığı genel değerlendirmenin, sol partiyle (AKEL) işbirliği ihtimali bulunmadığı ve böyle bir karar alınmasının parti içinde daha çok sorunlara neden olacağı yönünde olduğunu kaydetti.

Gazete, “Karar Zamanı Geldi- DİSİ Siyasi Bürosu Bugün Seçimlerin İkinci Turuyla İlgili Kararlar Almaya Çağrılıyor” başlıklı haberinde ise, DİSİ Genel Merkezi'ndeki manzaranın ve partinin başkanlık seçimleriyle ilgili alacağı kararların yavaş yavaş netleşmekte olduğunu yazdı.

Hristodulidis’in dün akşam üzeri yaptığı açıklama ve akabinde kendisiyle ekibinin DİSİ genel merkezine gitmesinin dünkü günün ve yapılan temasların sonuncusu olduğunu yazan gazete, DİSİ partisi liderliğinin dün başkanlık sarayında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ortak bir toplantı yaptığını belirtti.

Başkanlıkta dün sabah yapılan toplantıda kimsenin Mavroyannis’ten bahsetmediğini kaydeden gazete, Anastasiadis’in dünkü toplantıda AKEL’in iktidara dönmesinin yolunu açmamaları gerektiği yönünde baskı uygulaıdğını iletti.

Toplantı çerçevesinde, partinin kolektif organlarında karar varılması için iki yol gösterici tez ortaya çıktığını ve bunların birincisinin Hristodulidis’in adaylığının desteklenmesi, ikincisinin de herkesin kendi isteğine bağlı olarak oy kullanması olduğunu yineleyen gazete, ilk öneriyle ilgili olarak, partinin hükümet oluşumuna katılımı ihtimalinin dışarda bırakılmadığını belirtti.

Partinin ön saflarında bulunan üyelerin, kurulacak hükümete katılımları olmadan Hristodulidis’e destek verilmesinin de ihtimal dahilinde olduğunu yineleyen gazete, nihai kararların partinin bugün akşamüzeri 18.00’de yapılacak siyasi büro toplantısında alınacağını yazdı.

Öte yandan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugünkü toplantıya katılmasının veya toplantının kritikliğinden ötürü yazılı bir müdahalede bulunmasının ihtimal dışında olmadığına da ekledi.

-Neofitu

Gazeteye göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise başkanlıktaki toplantının ardından yaptığı açıklamada, bir diyalogda tüm olasılık ve seçeneklerin açık olduğunu söyledi.

Bir karar alınacağını ve bunun tek bir karar olacağını belirten Neofitu, nihai kararın partinin siyasi bürosunda alınacağını kaydetti.

Neofitu, DİSİ’nin kurulduğu günden bu yana ilkelere ve değerlere sahip bir parti olduğunu ve seçim döneminde de bunlarla birlikte yürüdüğünü ekledi.

Gazete “DİSİ Dünyasına Köprüler Attı- Nikos Hristodulidis Başkan Anastasiadis’le Görüştü ve Akşamüzeri DİSİ Genel Merkezine Gitti- Geniş Kabul Görmüş Bir Hükümette DİSİ’yi de İstiyor” başlıklarıyla yer verdiği haberlerde ise, Hristodulidis’in dünkü temaslarına yer ayırdı.

Hristodulidis’in sandıkların kapanmasının üzerinden 24 saat geçtikten sonra DİSİ genel merkezi ve özellikle DİSİ dünyasına yönelik “köprüler attığı” yorumunda bulunan gazete, seçimlerin kazanılması için DİSİ’lilerin desteğinin belirleyici öneme sahip olduğuna işaret etti.

Hristodulidis’in hamlelerinin üç farklı alanda yapıldığını ve Hristodulidis’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis dâhil olmak üzere bir dizi kişiyle iletişimde bulunduğunu kaydeden gazete, DİSİ dünyasına yönelik bir açıklamada bulunan Hristodulidis'in aynı zamanda dün DİSİ genel merkezini ziyaret ederek Neofitu ve parti liderliğiyle görüştüğünü kaydetti.

-Hristodulidis

Hristodulidis, DİSİ genel merkezinden çıkışında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le herhangi bir fikir alışverişinde bulunup bulunmadığının kendisine sorulması üzerine, Anastasiadis’le konuştuğunu ancak bunun DİSİ partisi tarafından alınacak kararla alakalı olmadığını ifade etti. Hristodulidis, DİSİ genel merkezine gitmeden yaptığı açıklamada ise, parti bazında geldiği yerden ve siyasi kökenlerinden vazgeçmediğini ifade belirtti.

DİSİ partisine hitaben yaptığı konuşmada, konjonktürlerin kendilerini farklı yollara yönlendirdiğini, bunun hayal kırıklığına yol açmış olabileceğini ancak şu an önlerinde bulunan ikilemin hiç olmadığı kadar güçlerini birleştirmelerini gerektirdiğini ifade eden Hristodulidis, vatanın iyiliği için birlikte yürümeye ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Hristodulidis, önemli olan şeyin, Kıbrıs Rum halkını ve ülkeyi siyasi ve ekonomik anlamda çıkmaza sürükleyen politikalara geri dönmeyeceklerini garanti altına almaları olduğunu savundu.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın iyiliği için, başarısızlıkları (geri dönüş- gerileme) önlemek için, başardıkları şeylerin üzerine inşa etmek için aynı zamanda yanlışları düzeltmek için işbirliği ruhu ve güç birliğinin hüküm süreceğinden emin olduğunu da dile getirdi.

Gazete “başarısızlıklar” (geri dönüş-gerileme) ifadesinin, AKEL’in iktidara gelme ihtimaliyle bağlantılı olduğuna da ekledi.

Gazete “Geniş Katılımlı Bir Hükümette DİSİ’yi de İstiyor” ara başlıklı haberinde ise, Hristodulidis’in gerek dün öğlen yaptığı açıklamada, gerek DİSİ genel merkezinde parti liderliğiyle görüşmesinde, geniş katılımlı bir hükümette DİSİ partisini de yanında istediği mesajını verdiğini belirtti.

Hristodulidis’in, geniş katılımlı bir hükümet kurmak istediğine atıfta bulunduğunu yazan gazete, Hristodulidis’in görüşmede tezlerini ilettiğini, soruları yanıtladığını ve şimdi ise parti tarafından alınacak kararları beklediğini ekledi.

Politis gazetesi ise “Başkan Hristodulidis’i Dayatmaya Çalışıyor- Nikos Anastasiadis’ten Averof Neofitu ve DİSİ Liderliğine Yönelik Yoğun Baskı” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in başkanlıkta yapılan sayısız toplantı ve DİSİ liderliğine yönelik dayanılmaz baskılarla, partinin Hristodulidis’e yönelik desteğini sağlamak için açıkça müdahalede bulunduğunu yazdı.

Buna DİSİ Başkanı Averof Neofitu, DİSİ’li bakanlar ve partinin ileri gelenlerinin sert tepki gösterdiğini kaydeden gazete, bu kişilerin, DİSİ partisini seçimlere parçalanmış bir şekilde götüren bir kişinin desteklenmesini duymak istemediklerini belirtti.

Partinin ilk kararlarının bugün alınacağını anımsatan gazete, var olduğu görülen eğilimin Hristodulidis ve Mavroyannis’in desteklenmesi değil, herkesin kendi vicdanı ve iradesine göre oy vermesi olduğuna işaret etti.