Güney Kıbrıs’ta seçim öncesinde sınır kapılarına istihdam yapılması gündemde

Güney Kıbrıs İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Göç Dairesi Başkanlığı çalışanlarının, 2003 yılından bu yana sınır kapılarında çalışan ve tecrübe sahibi olan kadrolu çalışanların yerine, sınır kapılarına saatlik ödenecek 25 kişi istihdam edilmesiyle ilgili tepki ve suçlamada bulunduğu haber verildi.

Politis gazetesi “Seçim Öncesi Express İşe Alımlar” başlığıyla geniş yer verdiği haberinde, bunun seçim öncesi amaçlara hizmet eden bir hareket olduğunu ve bu konuya Anastasiadis ailesinden bir kişinin de müdâhil olduğuna dair şüpheler bulunduğunu yazdı.

İçişleri bakanlığının sınır kapılarına Nüfus ve Göç Dairesi Başkanlığından personel yerleştirmesiyle ilgili icraatlarının seçim öncesiyle ilgili bazı şüpheler yarattığını yazan gazete, Anastasiadis hükümetinin görev süresinin sona ermesine az bir zaman kala, sınır kapılarını saat başına ödenecek personelle güçlendirmeye çalıştığını ve İçişleri Bakanının önerisinin ardından Rum Bakanlar Kurulunun işe alımlara karar verdiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığından kaynakların, olaya, kısa zaman önce Nüfus ve Göç Dairesi Başkanlığı müdürü olarak atanan ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in eşinin yeğeni olan Maria Adamidu’nun müdahil olduğuna dair eleştirilerde bulunduklarını kaydeden gazete, Adamidu’nun adının Güney Kıbrıs kamuoyunda “altın pasaportlar” olarak bilinen davada da geçtiğini ifade etti.

Öte yandan sınır kapılarında 2003 yılından bu yana çalışan ve tecrübe sahibi olan personelin, Nüfus ve Göç Dairesi Başkanlığı ofislerine geri döneceklerini kaydeden gazete, ortaya nasıl çözüleceği bilinmeyen yasal bir sorun çıktığını da belirtti.

Sınır kapılarında görev alacak ve saat başına ücret alacak kişilerin, örneğin, sınır kapılarından kimlerin geçmesine izin verip kimlerin geçmesine izin vermeyecekleri konusunda karar alamayacaklarını yazan gazete, bu kişilerin üstlenebilecekleri görevlerin tamamen farklı olduğunu kaydetti.

Gazete “Lefkoşa’daki sınır kapılarında” bugün 27 kadrolu kişi çalıştığını ve sınır kapıları 24 saat çalıştığı için daha fazla elemana ihtiyaç olduğunu ekledi.