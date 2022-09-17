Güney Kıbrıs’ta temel tüketim ürünlerinde yeni fiyat artışları

Güney Kıbrıs’ta tüketiciyi koruma hizmetlerine bağlı fiyat takip biriminin, 10 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında, Rum kesimindeki temel tüketim ürünlerinde yeni büyük artışlar meydana geldiğine işaret ettiği haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, donmuş gıdalar, yerli taze et ve yoğurt-peynir gibi süt ürünlerinde yüzde 21’e kadar ulaşan artış meydana geldiğini yazan Haravgi gazetesi, taze patates fiyatlarında da yüzde 14,4’lük önemli bir artış meydana geldiğini haber verdi.

Makarna fiyatlarındaki artışın yüzde 10.6, taze sütteki artışın ise yüzde 6’ya ulaştığını yazan gazete, fiyat takip birimine göre, taze sütün ortalama satış fiyatının ise da 1.43-3.43 Euro civarında olduğunu belirtti.

Öte yandan gazete başka bir haberinde ise, enerji sektöründeki fiyatların (elektrik enerjisi ve akaryakıt) geçtiğimiz yıla göre yüzde 40.6 oranında arttığını belirtti.

-Uyumlaştırılmış tüketici fiyatları endeksi

Öte yandan uyumlaştırılmış tüketici fiyatları endeksi ve buna bağlı olarak uyumlaştırılmış enflasyonun 2022 yılının Ağustos ayında geçtiğimiz yılın Ağustos ayına göre yüzde 9,6’ya yükseldiğini yazan Alithia gazetesi ise, Rum İstatistik Biriminin, Eurostat verilerine dayanarak yaptığı açıklamaya göre, bunun geçtiğimiz aya göre yüzde 0,5 arttığını yazdı.

2022 yılının Ocak-Ağustos döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış meydana geldiğini kaydeden gazete, 2022 yılının Temmuz ayında uyumlaştırılmış tüketici fiyatları endeksinin yüzde 10,6’ya ulaştığını ifade etti.

Gazete 2022 yılının Ocak-Ağustos ayları döneminde, geçtiğimiz yıla göre, en büyük değişikliklerin konut, su temini, elektrik ve LPG’de meydana geldiğini ekledi.