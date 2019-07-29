Güney Kıbrıs’taki fassa ve üveyik av dönemi

Güney Kıbrıs’taki fassa ve üveyik av döneminin, 18 Ağustos’ta başlayacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’ta 18 Ağustos’ta başlayacak olan fasa ve üveyik avının, 15 Eylül’e kadar devam edeceğini yazdı.

Gazete, yaz ayındaki av dönemine ilişkin tüm hazırlıkların yapılmaya başlandığını, ilgili haritanın ise önümüzdeki günlerde yayımlanacağını yazdı.