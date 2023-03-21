Güney Kıbrıs’taki Kürtlerden Kenan Ayaz için protesto gösterileri

Almanya tarafından terörizm şüphesiyle hakkında tutuklama kararı bulunan ve Güney Kıbrıs’ta yakalandıktan sonra tutuklanan Kenan Ayaz isimli Kürt kökenli şahsa destek olmak amacıyla pankartlı ve PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarıyla bir protesto gösterisi düzenlendi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Lefkoşa ve Limasol’da bir grup Kürt kökenli kişinin, Kenan Ayaz’ın serbest bırakılması ve Almanya’ya iade sürecinin sonlandırılması için dün pankartlı eylemler düzenlediklerini yazdı.

Gazete, Lefkoşa’da Adalet Bakanlığı önünde yer alan eylemde “Kenan Ayaz’a özgürlük”, “Ayaz Terörist Değil Demokrattır” gibi pankartlar taşındığını, eylemcilerden üç kişilik bir heyetin ise Adalet Bakanlığı Genel Müdürü’yle görüştüğünü aktardı.

Habere göre görüşmede yer alan üç kişiden biri olan Süleyman Taman isimli şahsı çıkışta yaptığı açıklamada, “Kendisine bakanlıktan, Ayaz’ın Almanya’ya ve Almanya tarafından da Türkiye’ye iade edilmesi için Türkiye’yle siyasi iş birliği yapılmayacağının söylendiğini” iddia etti.

Gazete bir diğer protestonun ise Limasol’da “Kıbrıs-Kürt Dayanışma Derneği” üyeleri tarafından “Theofilos Kürdistan Kültür Derneği’nde” gerçekleştirildiğini, burada yapılan basın açıklamasında da, “Ayaz’ın Almanya’ya iade edilmesinin, Türkiye ve işkencelere gönderilmesi anlamına geleceği” iddiasında bulunulduğunu yazdı.

Öte yandan dayanışma derneği üyelerinden EDEK Milletvekili Kostas Evstatiu ve Fivos Sparos da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Evstatiu, “Kıbrıs mahkemelerinin Türkiye’nin ve Almanya’nın özgürlük karşıtı tutumlarını reddetmesi gerektiği” iddiasında bulundu.

Sparos ise “Kenan Ayaz’ın Türkiye’deki baskılardan ve yok olma tehlikesinden Kıbrıs’a sığındığını” iddia ederek Alman makamların Ayaz’ı Türkiye’ye iade edeceğini savundu.