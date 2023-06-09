Güney Kıbrıs’tan adli haberler

Güney Kıbrıs’ta 2 farklı bölgede meydana gelen 2 bıçaklama olayında toplam 4 kişi yaralandı. Lakatamya’da bulunan Hakemler Birliği binasına bomba konuldu. Ay. Napa’da iki dairede ise uyuşturucu madde tespit edildi.

-Bıçaklı saldırı

Protara bölgesinde bir otelde 41 yaşındaki şahısa bıçaklı saldırı yapıldı. Söz konusu şahsın ciddi şekilde yaralandığını ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü yazan Alithia gazetesi, söz konusu olayın 38 yaşındaki failinin de yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Gazete, 38 yaşındaki şahıs aleyhinde tutuklama kararı çıkarıldığını ve bugün mahkemeye sevk edilmesinin beklendiğini ekledi.

-Limasol’da bıçaklama

Öte yandan Limasol’da dün sabaha karşı meydana gelen bir olayda, 23 yaşındaki bir şahsın bıçakla 4 yabancı uyruklu kişiye saldırmaktan ötürü tutuklandığını yazan gazete, olayla ilgisi bulunan iki kişinin daha aranmakta olduğunu, saldırı sonucu ise üç kişinin yaralandığını belirtti.

Gazete, yaralanan kişilerden birinin durumunun diğerlerine göre daha ciddi olduğunu ekledi.

-Hakemler Birliği binasına bomba

Lakatamya’da bulunan Hakemler Birliği binasına dün sabah saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi.

Gazete, kapalı devre kamera sisteminden saldırganların motosikletle binmiş iki kişi olduklarının görüldüğünü yazdı. Saldırı sonucu binanın ön cephesi hasar gördü.

Binanın ilk kez bombalı saldırıya uğramadığı ve Rum Futbol Federasyonu’nun (KOP) saldırıyı kınadığı kaydedildi.

-Ay. Napa’da iki dairede uyuşturucu

Haravgi gazetesinde yer alan haberde ise, Ay. Napa’da 21 ve 22 yaşlarındaki iki gencin dairesinde polis tarafından yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

21 yaşındaki gencin dairesinde mahkeme emriyle yapılan arama sonucunda 500 gram civarında hint keneviri, 100 gram kokain, 5 gram hint keneviri reçinesi, tartı ve 3 bin 500 Euro’dan fazla para ele geçirildi. 22 yaşındaki diğer gencin dairesinde yapılan aramada da 500 gram hint keneviri, 565 gram hint kenviri reçinesi, 30 gram kokain, 15 adet hint keneviri bitkisi bulundu.

Gazete, uyuşturucu ticaretiyle uğraştıkları teyit edilen gençlerin polis tarafından tutuklandığını ekledi.